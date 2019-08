Kaum blühende Vorgärten gefunden

„Der Herbert ist unser wichtigster Mann, er führt Buch.“ Diese Feststellung traf der zweite Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Edingen, Alfred Lutz. Gemeint war Herbert Stein vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde. Zusammen mit Lutz und Alfons Schuhmacher vom Kleingärtnerverein bildete er einen Teil der Bewertungskommission die derzeit in der Gemeinde nach preiswürdigem Blumenschmuck sowie Fassadenbegrünung Ausschau hält.

„Insgesamt ist nicht nur in dem Viertel das wir durchstreifen, sondern ganz allgemein der Bepflanzung an Balkonen und Fenstern rückläufig“, stellte Stein fest. Um die Leute bei der Stange zu halten würden selbst kleine Anstrengungen im grünenden und blühenden Bereich mit Preisen in einer der drei Kategorien bedacht. „Der Trend zum Einheitsgrau in manchen Straßenzügen ist wirklich bedauerlich“, konstatierte Herbert Stein.

Er radelt seit 30 Jahren in der Bewertungskommission mit und hat noch blütenreichere Zeiten erlebt. Es liege an den Einwohnern in Sachen Pflanzenschmuck aktiver zu werden, damit das einstige Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ wieder mehr an Bedeutung gewinnt, regte der Rathaus-Bedienstete an.

Das sieht auch Alfred Lutz so.: „Früher waren die Balkone an den Block-Bauten in unserem Bewertungsbezirk zwischen Friedrichsfelder- und Wichernstraße noch häufig bepflanzt, heute ist das die absolute Ausnahme“, stellte Lutz fest und fügte an: „Klar, auch die Balkongärtner werden älter und es wachsen halt zu wenige von ihnen nach.“ Ganz schlimm findet er den zunehmenden Trend Vorgärten in „Steinwüsten“ zu verwandeln. Da rege sich nichts Grünes mehr, da sei alles tot.

„Jeder kann für Bienen etwas tun“

„Auch Leute die im öffentlichen Leben stehen und eine gewisse Vorbild-Funktion in der Gemeinde haben, setzen verstärkt auf das unkrautfreie und pflegeleichte Schotterbeet“, bedauert der Obst- und Gartenbau-Vize. Zugleich zählten Klima und das Insektensterben zu den Top-Themen. „Jeder der will kann beispielsweise etwas für die Bienen tun, Blumenschmuck ist auch Bienenschutz“, ist Alfred Lutz überzeugt. Neben den Obst- und Gartenbauvereinen sowie den Kleingartenvereinen beider Ortsteile, engagiert sich in Neckarhausen zudem der Verein der Schlossparkfreunde in der Bewertungskommission.

