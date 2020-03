Kein Beleg für Massaker mit 400 Soldaten

Am 30. März 1945, also vor genau 75 Jahren, ist mit dem Einmarsch der Amerikaner auch in der Region der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, sieben Wochen vor jenem 8. Mai, den Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 als „Tag der Befreiung“ bezeichnet hat. Die wenigsten, die damals dabei waren, leben heute noch. Eberhard Klaas hat einige von ihnen aufgespürt und sie befragt, um ihre Erinnerungen für die Nachwelt zu dokumentieren.

Auslöser für seine Recherchen war ein Anruf von Hermann Dunda aus Ladenburg. Der Sammler alter Stiche und Zeichnungen interessiert sich besonders für die Heimatgeschichte und ging ebenfalls auf Spurensuche zum Kriegsende. Während er auf seiner Seite des Neckars nicht sehr viel Material fand, stieß er auf Hinweise, dass es auf der anderen Seite des Flusses ein regelrechtes Massacker an deutschen Soldaten gegeben habe. Beschrieben wird das ein einem englischsprachigen Buch über ein amerikanisches Infantrie-Regiment, das zu jener Zeit zwischen Ilvesheim und Neckarhausen lag.

Von Dunda inspiriert

Spannender Ausgangspunkt für noch spannendere Recherchen. Was Dunda damals in einem Aufsatz für das Jahrbuch des Heimatbunds in Ladenburg schrieb, diente Klaas als Ansatz. Ein solches Massaker, an das sich niemand erinnert? „Das kann nicht sein“, dachte sich der Edinger, der heute in Neckarhausen lebt.: „Ich habe den Text in dem amerikanische Buch übersetzt und Kontakt zu Zeitzeugen bekommen, die teilweise als Kinder hier waren oder unmittelbar danach wieder hierherkamen.“ Auch ein Artikel von 1955, erschienen in der heimatkundlichen Beilage „Der Lobdengau“, lieferte ihm wichtige Informationen über die Geschehnisse des Jahres 1945.

Zeitzeugen befragt

Noch wichtiger aber waren für ihn Zeitzeugen. Hannelore Matt zum Beispiel, die Tochter des Schuldirektors, die die Ereignisse jener Tage im Keller des Schulhauses erlebte. Auch Kurt Hauck, der gelegentlich Berichte im „MM“ schrieb, oder Willi Hund, der jetzt in Stuttgart lebt und früher in Neckarhausen wohnte. Er erzählt, dass er im Alter von 15 Jahren noch zum Arbeitsdienst eingezogen wurde und kurz nach dem Einmarsch der US-Truppen wieder in die Heimatgemeinde zurückkehrte und von Zeitgenossen viele Details erfuhr. „Durch unterschiedliche Quellen ist ein Bild entstanden von dem, was damals passiert ist“, erklärt Klaas.

Eine Skizze aus dem Buch über die amerikanische Einheit zeigt die militärische Lage vor 75 Jahren. „Die Amerikaner sind am 26. März bei Worms auf Pontonbrücken über den Rhein gekommen“, schildert Klaas die Ergebnisse seiner Recherchen. Drei Infantrie-Regimenter hatten den Auftrag, weiter über Ilvesheim und Ladenburg bis nach Heidelberg vorzustoßen. Am späten Nachmittag des 28. März seien sie über das Stauwehr und den Steg bis nach Neckarhausen gekommen.

Aber woher kommen die Berichte über ein Massaker? Beim Einmarsch in Neckarhausen an einem Gründonnerstag sei es ruhig gewesen, schildert Klaas seine Erkenntnisse. „Ich bin mir sehr sicher, dass in Neckarhausen noch Wehrmachtsoldaten waren“, erklärt er weiter. Im heimatkundlichen Buch von Fütterer steht, dass auch die SS dagewesen sei. Dafür fand Klaas indes keine Belege. „Die amerikanischen Soldaten haben den Ort durchquert und ein Haus an einer Kreuzung besetzt“, schildert der Forscher weiter, was er herausgefunden hat.

Genau deshalb interessierte er sich für ein Bild, das er im „MM“ entdeckte, bei einem Beitrag von Klaus Backes. Denn die Luftaufnahme von 1961 zeigt die Situation, wie sie schon 1945 gewesen sein muss, mit dem alten Rathaus an der heutigen Zufahrt zur Fähre und dem Schloss. „Schade, dass man das alte Rathaus abgerissen hat. Heute würde man das nicht mehr machen“, bedauert Dietrich Herold, der Vorsitzende des Fördervereins Heimatmuseum. In den frühen 1960er Jahren sei es gefallen. „Ich kann mich nur dunkel daran erinnern“, erzählt er: „Da war auch ein Übergang zum alten Leonschen Schloss.“ Auch das steht nicht mehr, musste Platz für sozialen Wohnungsbau machen.

„Monstrum aus Stahl“

Doch zurück zum Jahr 1945. Eine schwere Panzerjägerabteilung der Wehrmacht, so hat Klaas herausgefunden, ist vermutlich aus Edingen oder noch weiter aus dem Süden gekommen, um mit zwei oder drei Jagdpanzern 6 die Stellungen der Amerikaner anzugreifen: „Das war ein Monstrum aus Stahl.“ Die deutschen Soldaten seien dann aus den Kellern gekommen, wie Klaas aus dem amerikanischen Werk zitiert: „Das muss einen wüsten Nachtkampf gegeben haben.“ Die Deutschen zogen sich zurück, die Amerikaner rückten am nächsten Tag mit einer neuen Einheit durch Neckarhausen in Richtung Edingen vor. Abermals wurde sie beschossen, von Panzern und Maschinengewehren. Dann aber rückten die deutschen Soldaten endgültig ab. Ein deutscher Zivilist namens Hebenstreit aus der Unteren Neugasse, näherte sich den Amerikanern schließlich mit einer weißen Fahne und übergab die Gemeinde den US-Truppen.

Gewiss sind Soldaten dabei gefallen, wie die Kriegsgräberfürsorge auf den örtlichen Friedhöfen zeigen. Aber 400? Dafür fand auch Klaas keinen Beleg: „400 Tote oder Schwerverletzte verschwinden nicht über Nacht.“ Vielleicht sei es die schlechte Sicht in der Abenddämmerung gewesen, die zu der falschen Beobachtung geführt habe. Luftangriffe der Amerikaner gab es jedenfalls nicht, weil die Sicht zu schlecht war. Für den Ausgang des Krieges sei das alles ohnehin nicht von Bedeutung, weiß der Heimatforscher: „Aber es ist eine interessante Episode aus der Zeit, als die Front hierher kam.“

Viele Geschichten

Klaas hat noch einige interessante Geschichten im Köcher, die er gerne auch bei einem Vortrag erzählt hätte. Doch die Corona-Krise erlaubt das in diesen Tagen nicht. Auf jeden Fall aber will er das nachholen und die Ergebnisse seiner Recherchen in einem Sonderband der Reihe „Bausteine zur Ortsgeschichte“ veröffentlichen. Zuhören kann man ihm auf jeden Fall stundenlang. Zum Beispiel bei der Geschichte von dem schwer verwundeten französischen Zwangsarbeiter, der im Keller der Schule auf Hilfe wartete. Ein junges Mädchen lief in einer Gefechtspause mit ihrer älteren Schwester zu einer jungen Krankenschwester, die jedoch nicht mitgehen wollte. Schließlich holten sie eine der katholischen Ordensschwestern, die im heutigen Kindergarten war und die mit wallendem Ornat zum Schulhaus eilte. Doch sie konnte dem Mann nicht mehr helfen. Gemeinsam beteten die Frauen mit ihm, bis er verstarb. Es handelte sich um einen Deportierten aus Saint Die, wie Klaas herausfand. Er war 34 Jahre alt, verheiratet und hatte sechs Kinder: „Mit einmal ist ein persönliches Schicksal da.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020