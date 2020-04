Kein E-Mail-Freibrief für eine halbe Million Euro

Von Hans-Jürgen Emmerich

Außer- und überplanmäßige Ausgaben müssen vom Gemeinderat abgesegnet werden. Was häufig nur als Formsache gilt, ist in Edingen-Neckarhausen jetzt am Widerspruch der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) gescheitert. Deren Mitglieder haben einen entsprechenden Beschlussvorschlag von Bürgermeister Simon Michler (CDU) im Umlaufverfahren per E-Mail geschlossen abgelehnt.

Bereits ein einziger Widerspruch hätte gereicht, um den Beschluss zu verhindern, denn dieser muss einstimmig erfolgen, wenn der Gemeinderat – wie aktuell wegen Corona – nicht zu einer öffentlichen Sitzung zusammenkommen kann. Die Summe, um die es geht, ist kein Pappenstiel. Rund eine halbe Million Euro muss der Gemeinderat nachträglich genehmigen.

Bei der UBL gab es da trotz der schriftlichen Vorlage „Diskussions- und Beratungsbedarf“. Die Gemeinderäte Markus Schläfer (CDU) und Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste, OGL) verwiesen auf eine Aussprache in der nächsten Sitzung, wie aus der von der Verwaltung vorgelegten Zusammenfassung hervorgeht. Dabei soll es auch um die aktuelle Haushaltssituation gehen.

„Vor dem Hintergrund der Coronakrise und dem wirtschaftlichen Einbruch werden die angesetzten Einnahmen im Haushalt bei der Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und den Umlagen sicherlich nicht erreicht“, schreibt CDU-Gemeinderätin Gabi Kapp in einer Anfrage an die Verwaltung. Angesichts größerer Bauprojekte wie für den Kunstrasenplatz im Sport- und Freizeit-Zentrum wollte sie wissen, ob es Überlegungen wegen Einsparmaßnahmen gibt und ein Nachtrag geplant sei.

„Größere Bauprojekte wie der Bau des neuen Kunstrasenplatzes sind notwendig, um die Umsiedlung der Vereine und Neckarhausen Nord voranzubringen“, heißt es in der schriftlichen Antwort der Verwaltung darauf. Die Haushaltskonsolidierung sei ohnehin ein Thema und solle zeitnah im Verwaltungsausschuss wieder diskutiert werden. Überlegungen zu Einsparungen gebe es bei der Verwaltung bereits. Ob ein Nachtragshaushalt notwendig werde, müssten die nächsten Wochen und Monate zeigen.

Im Gespräch mit dieser Redaktion bezeichnete Bürgermeister Michler die genannten Großprojekte als zwingend und ergänzte: „Aktionismus bringt niemanden weiter.“

