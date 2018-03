Kein neues Blockheizkraftwerk

Anzeige

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen wird die vorhandenen Blockheizkraftwerke (BHKW) im Freizeitbad in Neckarhausen und in der Pestalozzi-Schule in Edingen nicht vorzeitig austauschen. Das hat der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Er lehnte damit einen Vorschlag der Verwaltung ab. Grund für den Vorschlag war, dass beide Anlagen in absehbarer Zeit das Ende ihrer Haltbarkeit erreicht haben. Bis zum Ende der Laufzeit eines Vertrags mit der Firma ABB-Gebäudemanagement Ende 2021 trägt diese das alleinige Risiko eines Ausfalls. Deshalb sahen die Kommunalpolitiker keinen Sinn darin, die noch laufenden Anlagen vorzeitig auszutauschen und Geld in neue zu investieren. Die BHKW produzieren sowohl Strom als auch Wärme und gelten deshalb als besonders energieeffizient. hje