Keine Autos vor der Schule

Falschparker und zu schnelles und rücksichtsloses Fahren in der Schulstraße gefährdet die Schulkinder in Neckarhausen. Zu diesem Ergebnis kommt die örtliche CDU-Fraktion nach einer Ortsbegehung. Mit einem Antrag im Gemeinderat will sie deshalb die Verkehrssituation rund um die Graf-von-Oberndorff-Schule verbessern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen auf die prekäre Verkehrssituation im Bereich der Schulstraße während der Bring- und Holzeiten angesprochen“, erläutert Fraktionschef Bernd Grabinger. Neben den Schülern der Graf-von-Oberndorff-Schule (GvO-Schule) seien davon auch die Kinder in der Kernzeit- und Hortbetreuung sowie in der Kinderkrippe „Löwenzahn“.

Bereits Mitte Oktober fand laut Grabinger ein Ortstermin mit der Rektorin der Schule, den Leiterinnen von Hort, Kernzeit und Krippe und den Elternvertretern statt. Mangelnde Rücksichtnahme von Autofahrern führten zu einer Gefährdung der Kinder. Immer wieder würden Beinahe-Unfälle beobachtet.

Konzept der Eltern

Der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Andreas Daners habe in mehreren Schritten Lösungsschritte zur Verbesserung der Verkehrssituation erarbeitet, die die CDU gerne unterstütze. Eine erste Maßnahme könnte es sein, die Schulstraße zwischen der Neugasse und dem Vorplatz der Schule in einen verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln. „Da in diesem Bereich keine Gehwege vorhanden sind, ist diese Maßnahme unproblematisch umzusetzen“, schreibt die CDU. Damit wäre hier nur noch Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Parken dürfte man nur noch auf ausgewiesenen Flächen.

Ziel sollte es sein, den genannten Straßenabschnitt soweit möglich komplett autofrei zu gestalten. Abstellmöglichkeiten für PKW (Hol- und Bringdienst sowie Bedienstete) wären auf dem ehemaligen Fahrradabstellplatz nahe der Schule zu verwirklichen. red

