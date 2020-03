Keine weiteren Infektionen mit Corona in Edingen

In der Gemeinde Edingen-Neckarhausen gibt es keine weiteren nachgewiesenen Corona-Fälle. Das hat Bürgermeister Simon Michler am Dienstag Vormittag mitgeteilt. Die Verdachtsfälle im Umfeld der betroffenen Familien von vier Infizierten seien negativ getestet worden und hätten sich somit nicht bestätigt. „Es müssen daher keine weiteren Einrichtungen in Edingen-Neckarhausen geschlossen werden“,

...