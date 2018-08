Kerwe wird am Schloss gefeiert

Neckarhausen feiert traditionell am ersten Septemberwochenende „Kerwe“. Zu diesem besonderen Anlass wird die Hauptstraße zwischen den Einmündungen der Schlossstraße und der Speyerer Straße gesperrt. Die Schausteller werden wie im vergangenen Jahr vor dem Schloss auf der Hauptstraße platziert. Der Gesangsverein 1859/1897 Neckarhausen lädt mit seinem Festzelt zu Kaffee- und Kuchen auf der Hauptstraße ein. Die offizielle Kerwe-Eröffnung mit Inthronisation der „Kerwe-Schlumbel“ und Fassbieranstich findet am Samstag, 1. September, um 16 Uhr am „Kerwe-Bembel“ des FC Viktoria 08 Neckarhausen (am Freizeitbad) statt. red

