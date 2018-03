Kessel der Kälble kocht künftig anderswo

Anzeige

„Der Erlös aus Festen wie diesen fließt vor allem in unsere Jugendarbeit. Die Garden sind uns lieb und teuer“, bemerkte Elferratspräsident Kevin Hockenberger. Dank Wetterglück waren die Bankreihen unter dem luftigen Zeltdach stets gut gefüllt, so dass sich die Mühen lohnten. Auch wenn kein Schwein gebrüht wird, sind die Kälble fleißig am Schaffen. „Im ehemaligen Vereinsheim der Taubenzüchter, das jetzt zu unserem neuen Domizil wird, fehlt innen praktisch die gesamte Infrastruktur“, erklärte Hockenberger: „Ist es erst einmal fertig, haben wir aber mehr Platz als bisher und der Standort ist auch gut.“ Der Umzug wird notwendig, da das bisherige Kälble-Heim im Zuge der Umgestaltung des Geländes abgerissen wird.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018