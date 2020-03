Kicker hängen an der Stange

Es war der erste „Human-Kicker-Cup“ in der Gemeinde. Organisiert wurde der Spaß mit „Menschenkickern“ von der Altherren-Mannschaft der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen. Das AH-Hallen-Team blieb auch gleich an seiner Spielstätte, der Werner Herold-Halle in Edingen. Die Kicker-Kollegen vom „Feld“ hatten sich als eines von zwölf Teams an dem Kicker-Cup beteiligt.

„Keine Ahnung, was Human-Kicker sind, ich gucke mir das einfach mal an“, bemerkte ein Besucher beim Betreten der Halle. Neben dem Zufallsgast zählten die meisten Zuschauer zu den Anhängern und Fans der teilnehmenden Mannschaften. Beim Human-Kicker übernehmen „Menschenkicker“ die Rolle der Figuren, wie man sie vom Tischfußball her kennt. Ähnlich ist auch die Spielweise. Die Spieler sind an Stangen fixiert und in ihrem Radius stark eingeschränkt.

Gespielt wird in einer aufblasbaren Arena, in der jeweils zwei Mannschaften mit je fünf Spielern antreten. Als Spielgerät dient ein Softball, mit dem Tore geschossen und Pässe geschlagen werden. Ähnlich wie beim Feldfußball agieren zwei Stürmer, zwei Mittelfeldspieler und ein Torwart. „Fußballerische Kenntnisse sind nicht erforderlich, es zählt der Spaßfaktor“, erklärte Armin Adler vom vierköpfigen Organisations-Team und fügte an: „Dieses Event ist im Rhein-Neckar-Kreis bislang einmalig.“ Die jeweils zehnminütigen Spiele verliefen reich an Toren.

„Im Vorfeld des Turniers haben wir 30 bis 40 Vereine aus Edingen-Neckarhausen angeschrieben, die Resonanz war zunächst etwas schleppend“, ließ Mitorganisator Hans-Joachim Weeber wissen. Am Ende waren dann doch ein Dutzend Teams zusammengekommen, was die Organisatoren als einen großen Erfolg werten. Eine Mannschaftsabsage hatte allerdings den Spielplan ein wenig durcheinander gebracht, so dass man schneller als geplant fertig war.

Beteiligt hatten sich neun Herren-, ein Damen- sowie ein gemischtes Team. Für die meiste Stimmung auf den Rängen sorgten die Anhänger der „Kälble-Girlies“ „Die waren bei jedem Tor ihres Teams ganz aus dem Häuschen“, verriet Abteilungsleiter Christian Andorfer. Als Schiedsrichter der spannenden Matches fungierten Guiseppe Bracale und Rudi Roth. Zum „Sieger der Herzen“ wurden die „Bambinis Edingen“ gekürt. Dabei handelte es sich allerdings um die Väter der Nachwuchs-Kicker.

Nachdem sich die Teams rund acht Stunden durchs Turnier gekickt hatten und von Runde zu Runde besser wurden, standen die Sieger fest. Erster wurde „Los geht’s“, gefolgt von „Herberts Team“, „Bambinis Edingen“ und „JFC Allstars.“ „Für die ersten vier Sieger gab es Pokale und Geldpreise, die restlichen Teams erhielten jeweils einen Ball“, ließ Armin Adler wissen. Nachdem die Premiere so erfolgreich verlaufen war, planen die Altherren eine Wiederholung im nächsten Jahr. Und damit im Turnier-Getümmel niemand die Energie ausging, sorgten Hans-Joachim Weeber und Sven Gebhardt vom Wirtschaftsausschuss mit etlichen Helfern für die Verpflegung von Spielern und Anhang.

Info: Infos zum Verein: www.djk-fortuna.de/

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020