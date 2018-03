Kinder sind der Gemeinde lieb und teuer

Anzeige

Die Kinderbetreuung ist in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen nach wie vor eine Großbaustelle. In dem gerade verabschiedeten Haushaltsplan für 2018 stehen gleich mehrere Millionen Euro zur Verfügung. Zum Teil fließt das Geld in den Bestand, zum Teil sollen damit zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.

Wenn es um die Sanierung der beiden katholischen Kindergärten geht, sind sich die Fraktionen einig. „Die bestehenden Einrichtungen müssen in einem guten Zustand sein“, formulierte Felix König (CDU). „Kinder sind teuer, aber das ist es uns wert“, sagte Klaus Merkle (UBL/FDP-FWV) und fügte an, Sanierung gehe für seine Fraktion vor Neubau. Die Einrichtungen seien sehr in die Jahre gekommen“, stellte Irene Daners (SPD) fest. Die Zustände im Kindergarten St. Andreas nannte sie „schlicht und einfach eine Katastrophe“. Auch Angela Stelling von der Offenen Grünen Liste (OGL) bezeichnete die Sanierung als unumgänglich und betonte: „Kinder sind uns lieb und teuer.“

Nach wie vor umstritten ist unterdessen die Zukunft der Kita „Neckar-Krotten“ in Edingen. Das wurde in den Beiträgen der Fraktionen zum Etat deutlich. Ob der geplante Neubau im Gemeindepark für geschätzte 4,5 Millionen Euro tatsächlich kommt oder ob alternativ das bereits vorhandene Provisorium an der Pestalozzischule gekauft und dauerhaft genutzt wird, muss sich erst noch zeigen.