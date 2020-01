Kindergarten St. Andreas Neckarhausen runderneuert

Strahlender Sonnenschein, heitere Lieder und viel Beifall für den „neuen“ Kindergarten St. Andreas in Neckarhausen: Mit einem kleinen Fest haben die Kinder am Mittwoch ihre komplett sanierte Einrichtung wieder in Betrieb genommen. Aus Gründen des Brandschutzes waren umfangreiche Arbeiten erforderlich. Zugleich wurden die Räumlichkeiten den aktuellen Bedürfnissen angepasst und

...