Kindergarten zapft die Sonne an

Der katholische Kindergarten St. Martin in Edingen trägt seit wenigen Wochen zur Energiewende bei. Denn unter der Beratung von KLiBA-Mitarbeiter Peter Kolbe hat die Klimaschutz+ Stiftung aus Heidelberg in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Energiegenossenschaft ein Solarkraftwerk auf dem Dach des Alt- und des Neubaus errichtet, das mit einer Leistung von 69 Kilowatt Peak (kWp) jährlich etwa 60 000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom erzeugen wird.

Um das rund 65 000 Euro teure Projekt stemmen zu können, hatte die Kirchengemeinde die Klimaschutz+ Energiegenossenschaft und Stiftung mit ins Boot geholt und eine clevere Lösung für die große Investition gefunden: Während der Kindergarten das Dach zur Verfügung stellt, kümmern sich die PV-Experten um die Umsetzung der technischen Details.

Mit 10 000 Kilowattstunden Sonnenstrom direkt vom Dach kann der Kindergarten jetzt rund zwei Drittel seines jährlichen Strombedarfs klimafreundlich decken. Die Kirchengemeinde erhält dabei den Sonnenstrom vom eigenen Dach rund fünf Prozent günstiger als aus dem Netz.

Auch die Gemeinde Edingen-Neckarhausen spart als Träger der Betriebskosten: In den kommenden 20 Jahren werden die Energiekosten in Summe um voraussichtlich rund 10 000 bis 13 000 Euro reduziert, wie die KLiBA rechnet. „Der besondere Vorteil dieser Zusammenarbeit besteht darin, dass die erzielten Erträge über die gesamte Laufzeit der Anlage vollständig in die Förderung gemeinnütziger Projekte lokaler Nachhaltigkeitsinitiativen fließen. „Neben der dauerhaften Förderung des Gemeinwohls erspart das Projekt der Umwelt und dem Klima jährlich rund 25 Tonnen CO2-Emissionen“, fasst Hans-Ulrich Teufel, Vorstandsmitglied der Stiftung und der gleichnamigen Energiegenossenschaft, zusammen.

Angestoßen haben das Projekt die Ökostromer Edingen-Neckarhausen, eine überparteiliche Initiative von Bürgern, die die Energiewende vor Ort vorantreiben wollen. In Kooperation mit den Elektrizitätswerken Schönau bieten sie den Einwohnern von Edingen-Neckarhausen Ökostrom+ Tarif an: Neben dem Bezug des hochwertigen Ökostroms werden die Kunden mit dem im Strompreis enthaltenen .Sonnencent“ zugleich ideelle Teilhaber des von der Stiftung treuhänderisch verwalteten Edingen-Neckarhausener Bürgerfonds.

„Der Schöpfung verpflichtet“

„Als Kirche sind wir natürlich der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet, weshalb das Thema schon bei den ersten Planungen schnell aufkam“, erklärt der Baubeauftragte Wolfgang Hanisch. Das wirtschaftliche Risiko, eine solche Anlage ganz allein zu betreiben, sei für eine kleinere Gemeinde zu hoch. Da sei der Tipp mit der Kooperation genau richtig gekommen, freut sich Hanisch. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020