Kinderstube für Fische und Menschen

Es ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt im ganzen Land. Rund 500 Besucher kommen am 8. Juni zur Eröffnung der Fischkinderstube zwischen Edingen und Neckarhausen in direkter Nachbarschaft des Flusses. Der kleine See ist rund 250 Meter lang und bis zu 50 Meter breit.

Rund 3,6 Millionen Euro hat das Projekt gekostet, das den Fischen das Laichen erleichtern und damit den Nachwuchs im Neckar sichern soll. Menschenkinder beider Grundschulen singen zu dem freudigen Ereignis und stehen dabei unter dem 200 Quadratmeter großen Sonnensegel, das als markanter Punkt die Sitzstufen aus Sandstein im grünen Klassenzimmer überspannt.

„Ohne dieses Sonnensegel würde uns heute etwas fehlen“, sagt Bürgermeister Simon Michler angesichts der brütenden Sonne am Himmel und spielt damit auf Diskussionen über die 100 000 Euro teure Konstruktion an. Auch sonst erinnert er an Hürden, die das Projekt in den vergangenen 13 Jahren immer wieder hatte nehmen müssen. Vor allem würdigt Michler die Hartnäckigkeit seines Vorgängers Roland Marsch, den er unter Beifall der Besucher als „Vater der Fischkinderstube“ bezeichnet. Er habe schnell die einmalige Chance erkannt, die in dem Projekt steckt.

Die einzigartige Maßnahme ist auch der großzügigen Spendenbereitschaft von Carl-Horst Brune und Traudl Engelhorn zu verdanken, die einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich zur Verfügung gestellt hatten. „Es ist toll, was sie geleistet haben“, lobt Michler.

„Toll geworden“

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller kann bei der Einweihung nicht dabei sein, holt seinen Besuch aber Ende August nach. „Das ist wirklich toll geworden“, lobt er und nennt den See einen „Gewinn für die Gemeinde“. Auch Regierungspräsidentin Nicolette Kressl spricht von einem Leuchtturmprojekt: „Ich hoffe, dass es viele Nachahmer findet.“ hje

