Kino, Theater und Musik am Schloss Neckarhausen

Kultur im Schloss, das ist zu Corona-Zeiten schwierig. Aber unter freiem Himmel, im Hof des altehrwürdigen Baus in Neckarhausen, bekommt die Kultur trotzdem eine Heimat. Was Mitte Juli bereits gut geklappt hat, nimmt jetzt einen zweiten Anlauf. Die Volkshochschule (VHS) und die Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen (KIEN) haben das Programm gemeinsam auf die Beine gestellt.

„Sommergeschichten“ nennt sich das Veranstaltungswochenende vom 14. bis 16. August, das erneut in Zusammenarbeit mit den Szenemachern organisiert wird. „Wir erfahren immer wieder Dankbarkeit“, freut sich VHS-Leiter Hermann Ungerer über die positive Resonanz von Besuchern.

Los geht es mit Kino unter freiem Himmel. Am Freitag, 14. August, steht die französische Filmkomödie „Das Leben ist ein Fest“ aus dem Jahr 2017 auf dem Spielplan. Anders als bei den Benefiz-Kino-Abenden in der Vergangenheit, wird es diesmal aber kein großes Happening mit Picknick im Schlosspark geben. Die Vorführung beschränkt sich auf den Innenhof, der bei Einhaltung der Corona-Abstände nach Angaben von Hermann Ungerer für maximal 200 Zuschauer Platz bietet.

Karibische Klänge

Zum Inhalt des Films: Selbst bei Profis läuft nicht immer alles nach Plan. Das muss auch Hochzeitsplaner Max feststellen, der die Hochzeit von Pierre und Héléna organisieren soll. Doch alles scheint schiefzugehen. Als sich dann auch noch seine Freundin von ihm trennt, denkt Max darüber nach, seine Karriere zu beenden. Im Vorprogramm gibt es Livemusik, bis es dunkel wird. Das Duo „String y Voz“ mit Lisbania Perez und Christoph Stadler verbindet karibisches Temperament mit leidenschaftlicher Ausdruckskraft. Zu hören gibt es karibische Lieder bis hin zu Boleros. Der Film läuft, sobald es ausreichend dunkel ist.

Am Samstag 15. August, geht es weiter mit „Mix’ n Match“, dem Impro-Spieleabend. „Wir bringen unser beliebtes Format Mix’ n Match endlich wieder auf die Bühne“, heißt es von den Szenemachern, und zwar open air und „royal“, wie sie unter Anspielung auf das Schloss schreiben. Wie üblich wird wild gemischt: Menschen aus unterschiedlichen Improtheater- und Comedygruppen treten bei einem Wettkampf des Humors gegeneinander an, um unter der Regie des Publikums die besten Szenen des Abends zu präsentieren.

Theater auf Zuruf

„Mix’ n Match“ ist seit seiner Premiere vor drei Jahren in Edingen-Neckarhausen bei der Improgruppe erfolgreich. Die Impro-Community weit über Mannheim hinaus trifft sich hier und bietet in wilden Kombinationen auf Zuruf der Zuschauer spontan alles, was das Impro-Game-Herz begehrt. „Mit harten Regeln und knallharten Vorgaben für die Spieler wird der Abend für das Publikum garantiert eins: witzig!“, versprechen die Szenemacher.

Am Sonntag, 16. August, spielt dann „Wind 5.0“. Das SAP-Bläserquintett hat ein abwechslungsreiches Programm, das beginnend mit der Klassik bis hin zu sehr gehaltvoller unterhaltender Musik Werke aus drei Jahrhunderten umspannt. Im Rahmen der Sommergeschichten Kultur im Schloss werden die Besucher Werke von Haydn, Mozart, Strauss und Arnold hören und genießen können. Der Eintritt kostet zehn Euro plus Spenden, denn die gesamten Konzerteinnahmen werden an nph-kinderhilfe.org (Nuestros Pequeños Hermanos - Schulprojekt in Haiti) gespendet.

Für alle drei Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung entsprechend der gültigen Corona-Verordnung notwendig. Um der derzeitigen Situation gerecht zu werden, wird an allen drei Abenden auf den Ausschank von Getränken verzichtet. Die Besucher dürfen sich jedoch gerne selbst versorgen und Getränke von zuhause mitbringen. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Eduard-Schläfer-Halle, das Konzert am Sonntag im Schloss statt.

Vorverkauf und Anmeldung:

VHS-Geschäftsstelle, Rathaus Neckarhausen (Schloss), Zimmer 1, Telefon 06203/80 82 50, E-Mail: vhs@edingen-neckarhausen.de; Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und Donnerstag 14 bis 17 Uhr.

