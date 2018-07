Kino und Musik unter freiem Himmel

Anzeige

Es zählt zu den sommerlichen Highlights im Veranstaltungskalender, das Benefiz-Open-Air-Kino mit Picknick und Musik. Mit neuem Team und nach bewährtem Muster lockt der Klassiker des Arbeitskreises Freizeit, Kultur und Soziales der Lokalen Agenda heute Abend, 27. Juli, zum fröhlichen „Happening“ in den Schlosspark und Schlosshof.

Zur 50-Jahr-Feier zwischen Edingen-Neckarhausen und dem bretonischen Plouguerneau hätte die Filmauswahl mit der französischen Komödie „Eine bretonische Liebe“, passender nicht sein können. Außer dem kleinen Obolus für das Kino, dessen Reinerlös dieses Mal dem weltweiten Hilfsprojekt „Ein-Dollar-Brille“ zu Gute kommt, entstehen den Besuchern keine Zusatzkosten. Im Gegenteil: „Drei Euro für einen Film samt Band-Auftritt sind echt nicht viel. Es darf auch gerne zugunsten des Hilfsprojekts aufgerundet werden, nach oben sind wir offen“, scherzte Günther Uch. Er findet die Mischung aus Picknick, Musik und Film sehr gelungen.

„Das ist mit ein Grund, weshalb ich mich für den Erhalt dieser Veranstaltung engagiere“, konstatierte der frühere Sozialarbeiter der zwischenzeitlich Ruheständler ist. Er kümmert sich vorrangig um die Koordination mit der Gemeindeverwaltung. „Nachdem das bisherige Organisationsteam sich nach vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit verabschiedet hat, wollte ich dazu beitragen, dass das Ganze weitergeht“, erklärte Lutz Rohrmann. Der Lektor und Autor für Fremdsprachen-Lehrwerke schätzt die unkonventionelle Art der Veranstaltung. Jeder bringt sein Picknick selbst mit und selbstverständlich wird kein Müll hinterlassen, was die ehemaligen Organisatoren immer besonders lobend erwähnten. „Wir hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt“, bittet das neue Team die Besucher, sich an die ungeschriebenen Regeln zu halten.