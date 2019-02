Kioskeinbrecher lösen Alarm aus

Beim Einbruch in ein Kiosk haben unbekannte Täter einen Alarm ausgelöst. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten sie in der Nacht zum Montag die Scheibe des Ladens in der Bahnhofstraße mit einem Gegenstand eingeschlagen und waren so eingestiegen. Der Versuch, die beiden Spielautomaten zu knacken, schlug allerdings fehl: Als der Alarm auslöste, verließen die Täter fluchtartig das Objekt. Ein Anwohner wurde durch die Geräusche wach und sah zwei dunkel gekleidete Männer. Diese hätten Taschenlampen mitgeführt und seien in Richtung Goethestraße weggerannt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 3 000 Euro. Eine Fahndung nach den Männern verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die gegen 2.50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9 30 50, zu melden. red/pol

