Kirche baut sich ein neues Zentrum

Der Kaufvertrag mit der Gemeinde ist beurkundet, der Wettbewerb von Architekten läuft: Bis Ende 2020 soll auf dem Gelände nahe der Kirche in der Hauptstraße von Edingen das neue evangelische Gemeindezentrum entstehen. Rund 1,8 Millionen Euro sind für den Neubau veranschlagt, am Ende könnte es durchaus etwas mehr werden, wie Wolfgang Ding schätzt. Denn der Kostenrahmen ist schon zwei Jahre alt, und die boomende Bauwirtschaft lässt die Preise unaufhörlich steigen.

Ding, der frühere Hauptamtsleiter der Gemeinde, leitet den Gebäudeausschuss der Kirchengemeinde und betreut das Projekt von Anfang an ehrenamtlich. „Mit dem Neubau sollen die Kirche und das Gemeindehaus wieder in den Mittelpunkt des Gemeindelebens gestellt werden“, formuliert er. Dass dies gelinge, sei ein Glücksfall. Jahrzehntelang war die Kirche an der Hauptstraße getrennt von Gemeindehaus und Pfarrhaus im Amselweg. Doch das Gebäude, in dem auch der Martin-Luther-Kindergarten untergebracht war, war in die Jahre gekommen.

Neubau eines evangelischen Gemeindezentrums in Edingen Mit dem Abriss des alten Gemeindehauses und des Martin-Luther-Kindergartens sowie des Pfarrhauses im Amselweg erfolgte ein erster Schritt für den Neubau des Gemeindezentrums. Durch den Verkauf der Gebäude im Amselweg und des Anna-Bender-Hauses wurden die notwendigen Eigenmittel erzielt. 50 Prozent der notwendigen Gelder zahlt der Oberkirchenrat, 30 Prozent werden als Darlehen aufgenommen, 20 Prozent bringt die örtliche Kirche aus Rücklagen auf. Mit der Sanierung der Kirche und des Glockenstuhls steht im Jahr 2020 ein weiteres Großprojekt in Edingen an. Nachdem die Spendensammlung für den Glockenstuhl erfolgreich abgeschlossen ist, bittet die Kirchengemeinde um Unterstützung bei der Ausstattung des Gemeindehauses. Das Inventar des Gemeindehauses ist im Kostenrahmen von 1,8 Millionen Euro nicht enthalten und muss von der örtlichen Kirchengemeinde finanziert werden. Informationen rund um das neue Gemeindehaus gibt es auf einer eigens dafür eingerichteten Homepage: www.evang-gemeindehaus-edingen. de. hje

Durch einen Wasserschaden wurde das als Gemeindehaus genutzte Untergeschoss schon 2008 unbrauchbar, doch auch die Kita war marode, musste schließlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. „Früher hat man Schrott gebaut“, formuliert Pfarrer Matthias Schipke drastisch. Das Sparen am falschen Platz hat nun also teure Folgen.