Kirche zeigt Würze des Glaubens

Anzeige

Eine Einladung an alle, die ihren Glauben vertiefen wollen, spricht die Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin aus. Egal, ob die Interessierten der Kirche ferne oder kritisch gegenüberstehen, am kirchlichen Leben teilnehmen oder gar ausgetreten sind. Der Glaubenskurs bietet zwischen Ostern und Pfingsten die Möglichkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Glauben an, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Es geht dabei nicht um theologische Glaubensvermittlung, sondern um die Erfahrung, dass der Glaube an Gott unserem Leben Geschmack und Würze verleihen kann“, schreibt Pfarrer Markus Miles. Der Informationsabend findet statt am am Dienstag, 13. März, um 19.30 Uhr in das Pfarrheim St. Bruder Klaus in Edingen, Kolpingstraße 9. Termine des Kurses sind 10., 17. und 24. April 2., 8. und 15. Mai sowie 5. Juni, jeweils im Pfarrheim St. Bruder Klaus in Edingen red

Info: Infos im Internet: www.st.martin-ma.de