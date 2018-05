Kirchenchor sucht Sänger

Anzeige

Für einen Auftritt bei einem Festgottesdienst sucht der Evangelische Kirchenchor noch Verstärkung. Gesungen werden vier Lieder, darunter der Gospel "Glory to thee my god" auf Deutsch oder der Abendsegen "Herr sei gnädig" von F. Mendelssohn-Bartholdy. Der Auftritt erfolgt mit anderen Chören des Dekanatsbezirks, insgesamt rund 100 Sängerinnen und Sängern, am Samstag, 3. Juli, in einem Festgottesdienst in Weinheim.

Wer Interesse hat, wird gebeten, zu den Proben am 16., 23. und 30. Juni (mittwochs) jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in den Gemeindesaal (Anna-Bender-Straße 29) zu kommen. zg