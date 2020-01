Kirchenglocken bimmeln Anwohner aus dem Schlaf

Sie haben da so was läuten hören, die Edinger - speziell jene, die in der Nähe der Kirche St. Bruder Klaus wohnen: In der Nacht zum Mittwoch, gegen ein Uhr, bimmelten die Kirchenglocken etliche Anwohner aus dem wohlverdienten Schlaf.

„Leider lag ein technischer Defekt vor“, antwortet Pfarrer Markus Miles von der katholischen Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, zu der auch die Pfarrei

