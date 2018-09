Kita im Gemeindepark soll gebaut werden

Edingen.Die neue Kita im Gemeindepark von Edingen soll gebaut werden. Das hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen am Mittwochabend nach etwas mehr als einstündiger Diskussion bei drei Gegenstimmen der OGL-Räte beschlossen. Die große Mehrheit folgte damit einem Vorschlag der Verwaltung, der darüber hinaus die Sanierung (Bauteil B) der Pestalozzischule ab 2020 vorsieht. Bis dahin soll die neue Kita für rund 4,5 Millionen Euro fertig sein, und die „Neckar-Krotten“ könnten aus ihrem derzeitigen Provisorium in das neue Gebäude umziehen. Die Holzmodule sollen dann während der Schulsanierung als Ausweichquartier zur Unterbringung der Schüler genutzt werden. Dafür - und für eine eventuelle weitere Nutzung - will die Gemeinde die Module im kommenden Jahr zum Angebotspreis von rund 1,4 Millionen Euro kaufen.

Wie die Module nach der Schulanierung genutzt werden - für Schüler oder Kindergartenkinder -, ist offen. Die Entscheidung, wie ein derzeit absehbarer zusätzlicher Raumbedarf der Pestalozzischule langfristig gedeckt werden soll, stellten die Räte zunächst zurück. Zur Debatte stehen die langfristige Nutzung der Module, ein neu zu errichtender Anbau oder ein Wiedereinzug der Schüler in den benachbarten Pavillon, der seit einigen Jahren vom Martin-Luther-Kindergarten genutzt wird. Gegen die letztere, von der Verwaltung zunächst vorgeschlagene Variante hatten sich vor der Sitzung Eltern ausgesprochen. Auch etlich Räte meldeten in der Diskussion Bedenken an.