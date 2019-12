Klage gegen TFA-Einleiter könnte 130 000 Euro bringen

Der Wasserversorgungsverband Neckargruppe will sich trotz erheblicher Probleme in der jüngsten Vergangenheit auch in Zukunft um eine sichere Trinkwasserversorgung in Edingen-Neckarhausen kümmern. Das hat der Vorsitzende, Bürgermeister Simon Michler, bei der jüngsten Verbandsversammlung am Dienstag im Schloss in Neckarhausen deutlich gemacht.

Zuletzt hatte die Verunreinigung des Trinkwassers durch die Chemikalie Trifluoracetat (TFA) für Ärger gesorgt. Während Mannheim bereits seit 1989 nur noch in Ausnahmefällen Wasser vom Verband bezieht, ist Heidelberg erst 2017 wegen der TFA-Problematik ausgestiegen. Damit ist die Gemeinde Edingen-Neckarhausen derzeit der einzige Abnehmer. Um auch künftig Wasser fördern zu können, hat der Verband eine wasserrechtliche Erlaubnis für weitere 30 Jahre beantragt und dafür 150 000 Euro im Wirtschaftsplan des Jahres 2020 eingestellt. Die Fördermenge lag zuletzt bei knapp einer Million Kubikmeter jährlich.

Ob Heidelberg in Zukunft wieder Wasser abnimmt, ließ der Leiter Anlagenservice der Stadtwerke, Markus Morlock, ausdrücklich offen. Man werde sich am Leitwert des Umweltbundesamts orientieren, formulierte er vage. Dieser Wert sollte eigentlich noch 2019 neu festgelegt werden, eine in Auftrag gegebene Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen von TFA liegt der Behörde aber immer noch nicht vor (der „MM“ berichtete). Sie wird Anfang 2020 erwartet. „Für uns ist die Neckargruppe eine Versicherung“, sagte Morlock auf eine entsprechende Nachfrage von Rolf Stahl (OGL) und sprach von „Verbündeten im gemeinsamen Ringen um sichere Wasserversorgung“. Neben Heidelberg wird auch Mannheim im Verband bleiben. „Unsere Versorgung steht auf mehreren Standbeinen“, formulierte Daniel Jung von der MVV. „Wir haben in der Vergangenheit kein Wasser mehr abgenommen und werden das auch in Zukunft nicht tun“, ergänzte er jedoch.

Umgekehrt ist die Mannheimer MVV bereit, die Neckargruppe mit Wasser zu beliefern. Damit das in Notfällen reibungslos möglich ist, investiert der Verband rund 900 000 Euro in eine Druckerhöhungsanlage, die bis Ende 2020 fertig sein soll. „Wenn es gut läuft, können wir bis zu 25 Prozent Zuschuss dafür bekommen“, berichtete Elke Hugo von der Verwaltung. Die Leitung würde auch eine dauerhafte Belieferung aus Mannheim ermöglichen, sofern dafür Bedarf besteht.

Auf rund 130 000 Euro schätzt der Verband die Kosten, die durch die TFA-Verunreinigung im Trinkwasser entstanden sind. Ein Schaden, der nun möglicherweise beim Verursacher, der Firma Solvay in Bad Wimpfen, eingeklagt werden soll. Dafür gab die Verbandsversammlung grünes Licht, sofern der Anwalt die Erfolgsaussichten positiv beurteilt. Hoffnung macht der Neckargruppe dabei der Erfolg von Heidelbergs. Die Stadt hatte beim Landgericht Heilbronn dem Grunde nach gewonnen, die Höhe der Entschädigung ist allerdings noch offen.

An der Spitze des Verbandes gibt es nach der Kommunalwahl vom Mai personelle Veränderungen. Hans Stahl von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) hatte nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert und schied deshalb auch als stellvertretender Vorsitzender aus. Michler würdigte dessen engagierte Mitarbeit und sagte: „Sie waren mir ein sehr guter Stellvertreter.“ Stahl wiederum erinnerte an wichtige Entscheidungen und lobte die von ihm forcierte Leitung nach Mannheim als zweites Standbein: „Toll, dass Mannheim und Heidelberg an der Zukunft mitgearbeitet haben.“

„Aufgabe erfüllt mich mit Stolz“

Zu Stahls Nachfolger im Amt des Stellvertreters wählten die Mitglieder einstimmig CDU-Fraktionschef Bernd Grabinger. Er gehört der Verbandsversammlung seit 2014 an und ist auch familiär eng mit der Neckargruppe verbunden. „Diese Aufgabe erfüllt mich etwas mit Stolz“, gestand Grabinger, denn schon sein Großvater und sein Vater hätten in den Diensten des Verbands gestanden: „Dadurch war ich immer hautnah dran und habe auch in der Jugend viel Zeit am und im Wasserturm verbracht.“ Schon dutzende Male sei er auf den Turm gestiegen: „108 Stufen hoch und wieder runter.“

Verabschiedet wurde auch Thomas Zachler (SPD). Er habe in den vergangenen fünf Jahren wichtige Akzente in Sachen TFA gesetzt, unter anderem durch seinen Besuch bei Solvay in Bad Wimpfen, attestierte ihm der Bürgermeister. „Die Zeit war intensiv, manchmal auch anstrengend“, sagte Zachler und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass unser Wasser immer sauber bleibt.“

