Klanggewalt erfüllt das Schloss

Ein Neujahrskonzert ist immer etwas Besonderes, aber das, was das Trio AiKiSu in Neckarhausen darbot, war Musik vom Feinsten. Der Leiter der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen, Hermann Ungerer, begrüßte die Musikerinnen, das Publikum und die Vertreterin des Richard-Wagner Verbandes Gabriele Priester.

Das Konzert fand im Schloss statt, so dass den Besuchern nicht nur ein Ohren-, sondern auch ein Augenschmaus geboten wurde. Die drei Künstlerinnen ergänzten sich perfekt. Mal spielte Ai Ikeda mit ihrem Fagott im Vordergrund, wurde von Seung Eun Lee mit ihrem Oboenspiel abgelöst und immer unterstützt von Kimiko Imani am Klavier. Es war unglaublich, welche Klanggewalt die zierlichen Asiatinnen ihren Instrumenten entlockten.

Publikum von Musik gefangen

Möglicherweise war es dem nassen und trüben Wetter geschuldet, dass einige Plätze im Neckarhäuser Schloss unbesetzt blieben. Es lag jedenfalls nicht am Können von AiKiSu, denn das Publikum ließ sich ganz und gar von der Musik gefangen nehmen und lauschte andächtig dem eindrucksvollen Zusammenspiel der drei Musikerinnen.

Sie präsentierten mal getragen, mal schwungvoll die komplette Bandbreite ihres Könnens. Nach dem ersten Stück „Trio Op.11“, welches Ludwig van Beethoven ursprünglich für Klarinette, Violoncello und Klavier geschrieben hatte, begrüßte die Japanerin Ai Ikeda das Publikum und stellte ihre Musikerkolleginnen Seung Eun Lee und Kimiko Imani vor. Es folgte ein Stück von Jean Francaix, das er 1994 kurz vor seinem Tod speziell für Oboe, Fagott und Klavier geschrieben hatte. Auch hier zeigten die Künstlerinnen ihr harmonisch aufeinander abgestimmtes Spiel. Sie präsentierten ihre Musik mit einer unglaublichen Leichtigkeit und gingen selbst voll und ganz in ihrer Klangwelt auf. Da war noch nicht einmal ein Blickkontakt nötig.

In einer kurzen Pause bekamen die Zuhörer die Möglichkeit, sich bei einem Gläschen Sekt oder Orangensaft auszutauschen. In der zweiten Konzerthälfte spielte „AiKiSu“ das „Trio Pathetique“ von Mikhail Glinka. Seung Eun Lee erzählte, dass es sich bei dem Stück um eine tragische Liebesgeschichte handelt. Der Komponist besaß wohl eine natürliche Begabung, denn er schrieb dieses Werk, ohne eine fundierte Ausbildung zu haben. Das Publikum war begeistert und sparte auch nicht mit Applaus. Das Trio AikiSu bedankte sich bei den Zuhörern und verabschiedete sich mit der Zugabe „Air“ aus der Orchestersuite No. 3 von Johann Sebastian Bach. Zum Schluss erhielten die drei Künstlerinnen noch ein kleines Geschenk von Hermann Ungerer und Gabriele Priester überreicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019