„Klasse statt Masse“

Der Familien- und Ehrungsabend hat beim Kleintierzuchtverein Edingen eine lange Tradition. Neben erfolgreichen Züchtern werden dabei auch langjährige Mitglieder geehrt. Zwar hätte sich Vorstand Gerhard Stein bei der Feier im Vereinsheim „Zur Glucke“ über ein paar Besucher mehr aus der „Vereinsfamilie“ gefreut, aber auch im kleineren Kreis war es ein gemütlicher Abend.

„Wir wollten die Vereinsmeisterschaften dieses Mal etwas spannender gestalten. Deshalb musste jeder Züchter, der in die Wertung kommen wollte, neben der Teilnahme an der eigenen Lokalschau, sich an einer weiteren Ausstellung auswärts beteiligen“, erklärte Gerhard Stein den neuen Modus und fügte an: „Sinn und Zweck der Übung ist ein zusätzlicher Anreiz „was richtiges zu züchten.“ Dass dies den Edinger Züchterfreunden immer wieder gelingt zeigt das erfolgreiche Abschneiden bei landes- und bundesweiten Schauen. Von dort kehrten die Züchter als badische, süddeutsche und Deutsche Meister zurück.

Aktuell eine Parzelle frei

„Aufgrund der vorgezogenen Gemeindeehrung vom Sommer auf Mitte Januar konnten wir unsere erfolgreichen Teilnehmer nicht mehr melden“, bedauerte Stein. Schließlich haben die Züchter das richtige Händchen im Umgang mit dem Federvieh und sind deshalb regelmäßig auf der Ehrungsbühne präsent. „Wir wollen unsere Meister jetzt bei einem internen Extra-Termin ehren, der relativ zeitnah ist“, betonte Stein und machte es spannende: „Nein, ich verrate noch nicht wer es ist.“ Die Kleintierzucht als solches ist kein reiner Selbstzweck, sie dient vor allem dem Erhalt der Rassenvielfalt. Jeder Parzellen-Pächter auf der schmucken Kleintierzuchtanlage leistet einen Betrag dazu. Aktuell ist eine Parzelle frei, bei dem künftigen Betreiber wird allerdings Wert auf „züchterischen Anspruch“ gelegt.

Mit den deutschen Sperbern züchtet Brutwart Helmut Stein beispielsweise eine Hühnerrasse die auf der Roten Liste der bedrohten Haustierrassen steht. Dass das Huhn große Eier legt, und der Hahn eines Tages einen stattlichen Braten abgibt, zählt zum schmackhaften Teil der Arterhaltung. Anfang Februar schaltet der Brutwart wieder die Brutapparate auf der Anlage ein. „Bis die Hühner selbst auf die Idee kommen zu brüten, ist es zu spät, um mit den Jungtieren auf Ausstellungen zu gehen“, erklärte Helmut Stein. Außerdem sei bei einigen Rassen der natürliche Bruttrieb zur Steigerung der Legeleistung abgezüchtet worden. „Wir haben hier zum Glück keine Intensivhaltung, bei uns zählt das Prinzip Klasse statt Masse“, bemerkte Zuchtwart Leonard Aistleitner.

Als Vereinsmeister konnte Holger Dehoust mit seinen Laufenten forellenfarbig beim Groß- und Wassergeflügel punkten. Herbert Stein holte sich gleich zwei Vereinsmeistertitel, und zwar mit Italiener kennfarbig bei den Hühnern und süddeutschen Kohllerchen bei den Tauben. Bei den Zwerghühnern wurde Gerhard Stein mit seinen Zwerg-Sulmtalern Vereinsmeister. Auch die Erstplatzierten bei der Lokalschau, Holger Dehoust, Leonhard Aistleitner und Herbert Stein wurden geehrt. Gleiches galt für langjährige Mitglieder. Seit 25 Jahren halten Dieter Hannak, Armin Bierreth und Jenny Stein dem Kleintierzuchtverein die Treue. fer

