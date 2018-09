Kleine Matrosen gehen auf die Reise

Neckarhausen.Herzlich sind 45 kleine Schulanfänger in der Graf-von-Oberndorf-Schule zu ihrem ersten Schultag empfangen worden. Nach dem Gottesdienst in der St. Andreas-Kirche ging es zur Einschulungsfeier in die Eduard-Schläfer-Halle. Rektorin Angelika Engelhardt begrüßte zu Beginn die Erstklässler mit ihren Angehörigen in der vollbesetzten Turnhalle. Sie verglich bei ihrer Ansprache diese „ganz besondere Schule am Neckar“ mit einem Schiff, auf dem „die kleinen Matrosen alle gemeinsam auf die Reise gehen“. Es folgte ein musikalisches Theaterstück zum Mitmachen, traditionell von den Schülern der zweiten Klassen dargeboten. „Keine Angst, keine Angst, denn bei uns bist du willkommen“, sangen die Zweitklässler und rührten damit auch die Erwachsenen. Nach der Einteilung in die jeweilige Klasse ging es dann zur ersten Unterrichtsstunde. Um den Eltern das Warten auf ihre Sprösslinge zu versüßen, hatten die Eltern der Zweitklässler in der Aula Kaffee und ein Kuchenbuffet vorbereitet. mic (BILD: M. Schäfer)

