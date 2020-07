Kleiner Bauboom in Edingen-Neckarhausen

Auch ohne rechtskräftige Neubaugebiete gibt es in Edingen-Neckarhausen eine rege Bautätigkeit. Das hat die jüngste Sitzung des Technischen Ausschusses gezeigt. In gleich zehn Fällen musste das Gremium zu Bauvorhaben Stellung nehmen. Zuweilen ging es dabei auch um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. So zeigte sich der Ausschuss durchaus offen für eine Bebauung „in zweiter Reihe“.

Wenn auf einem großen Grundstück an der Straße bereits ein Haus steht, dann könnte im Garten ein zweites gebaut werden. In einem Fall in der Rathausstraße in Edingen billigte das Gremium zunächst zwar nur die Umnutzung eines bereits vorhandenen Wirtschaftsgebäudes zu Wohnzwecken, künftige Fälle soll aber ein Bebauungsplan regeln. „Wir müssen uns öffnen für neue Wohnformen“, sagte Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling (UBL). Andreas Daners (SPD) sprach allerdings von einer schwierigen Situation.

Keine Ausnahme für E-Auto

Für eine längere Diskussion sorgte der Antrag zur Errichtung eines Auto-Stellplatzes mit Elektroladestelle in der Graf-von-Oberndorff-Straße in Neckarhausen. Anders als die Verwaltung sah Andreas Daners hier die Grundzüge der Planung durchaus berührt. „Garagenhöfe sind hier die städtebauliche Grundidee“, sagte er. Autos sollen nämlich an zentraler Stelle geparkt werden, nicht vor der Haustür. Daran will der Ausschuss festhalten und lehnte deshalb einstimmig eine Befreiung von den geltenden Regeln ab.

Über die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Aufzug auf einem Grundstück am Neckardamm will das Gremium erst entscheiden, wenn vollständige Unterlagen vorliegen. Dass ein Aufzug direkt an der Grenze entstehen soll, bewertete Andreas Daners (SPD) kritisch: „Letztendlich steht da ein Mensch drin, auch wenn er sich vertikal bewegt.“ Die Expertise seines Ratskollegen veranlasste Edgar Wunder (Linke) zu der Bemerkung: „Gut, wenn man einen Architekten im Gemeinderat hat.“ Nun soll es zunächst einen Ortstermin geben, das Einvernehmen wurde vorläufig versagt. Keine Probleme hatte der Ausschuss mit dem Bau eines Fünf-Familien-Hauses in den Wingertsäckern, eines Einfamilienhauses in der Seckenheimer Straße und eines Wohngebäudes in der Neuen Bahnhofstraße. hje

