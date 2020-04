Kleines Paradies der Mauereidechsen

Die ersten Mauern im Neubaugebiet „Neckarhausen Nord“ stehen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Anfänge von Häusern, sondern um einen Beitrag zum Naturschutz. Weil im Zuge der artenschutzrechtlichen Voruntersuchung im Bereich des ehemaligen Hartplatzes des FC Viktoria zwischen 20 und 30 ausgewachsene Mauereidechsen gefunden wurden, muss für sie ein neuer Lebensraum geschaffen werden. Nur dann darf die Gemeinde auch das Wohngebiet realisieren.

Vivien Müller, die Umweltbeauftragte der Gemeinde, erläutert vor Ort Einzelheiten der Maßnahme. Dort, wo früher die Fußballer der Viktoria den Anstoß vorgenommen haben, verläuft künftig ein Zaun, fast mitten durch den Kreis. Die stählernen Posten dafür stehen bereits. Die geschützten Eidechsen sind an der einen Ecke des Platzes auf der Tribüne und an der gegenüberliegenden hinter der Bandenwerbung zu Hause. Die Namen der Werbetreibenden auf den Schildern lassen erkennen, dass hier schon lange nicht mehr regelmäßig gekickt wird. Die Volksbank Ladenburg zum Beispiel gibt es längst nicht mehr.

Zwei Trockenmauern angelegt

„Die Eidechsen suchen sich lückenhaften Bewuchs mit sonnigen Stellen“, erläutert Müller. Kurz raschelt es zwischen den Blättern auf den Stufen der Tribüne, doch blicken lassen sich die Reptilien nicht. Damit sie sich nach und nach alle auf dem halben Fußballfeld und dahinter ansiedeln, sollen sie es so angenehm wie möglich haben. Neben den Tribünen hat man ihnen deshalb eigens zwei große Trockenmauern und einen Steinhaufen angelegt. Über der Erde haben die Natursteine Sitzhöhe, unter der Oberfläche gehen sie 80 Zentimeter in die Tiefe. „Hier können die Eidechsen frostfrei überwintern“, erklärt Müller. Die Steine sind so kunstvoll aufgeschichtet, dass manch einer sie gerne im eigenen Garten hätte. Die Firma Roland Schneider Bau aus der Gemeinde hat dafür gesorgt. Mit dem Bau des Zauns wurde ebenfalls eine Firma beauftragt. Insgesamt investiert die Gemeinde in den Lebensraum 25 000 Euro.

Ein Teil der Eidechsen befindet sich bereits innerhalb des später eingezäunten Geländes, ein anderer außerhalb. Deshalb können die Tiere den unten speziell präparierten Zaun nur von außen nach innen passieren, nicht umgekehrt. Damit sie den Weg finden, soll es kleine Rampen geben. Und weitere verlockende Angebote wie Baumwurzeln und Sandflächen. „Das sind potenzielle Eiablageflächen“, erklärt Müller. Bis nach Ostern sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Wenn sich die Eidechsen richtig eingelebt haben, steht ihnen allerdings schon wieder der nächste Umzug bevor. Dort, wo sich heute noch das alte Hebewerk befindet, wird nach dessen Neubau direkt nebenan das Gelände des alten zum endgültigen Habitat umgestaltet. Denn das jetzt entstehende Eidechsenparadies ist nur vorübergehend. Wenn der Bebauungsplan rechtskräftig und das neue Amphibienareal fertig ist, werden dort Wohnhäuser entstehen. Bei der Planung des Habitats hat sich die Gemeinde Rat vom Experten geholt, nämlich von Ulrich Weinhold, der auch die artenschutzrechtliche Untersuchung vorgenommen hatte.

Nach Angaben des Naturschutzbundes (NABU) führen die Modernisierung des Weinanbaus und der damit verbundene Rückgang von Trockenmauern „für einen teilweise dramatischen Habitatschwund“.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/neckarhausen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020