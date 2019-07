Knaben-Terzett begeistert

„Eine Serenade – das ist eine kleine Abendmusik in freier Form, in der jeder Beitrag seinen Platz hat. Dass heute ein großer Kreis von Sängern und Instrumentalisten aus unserem Dorf gemeinsam Musik macht, ist ein besonderes Geschenk an dem wir uns erfreuen dürfen.“ Mit dieser Feststellung begrüßte Pfarrerin Antje Pollack die Besucher des sommerlichen Serenadenabends in der Lutherkirche. Der Abend stand unter dem Motto „Sonne, Mond und Sterne.“ Entsprechend funkelnd war das musikalische Feuerwerk, das unter der Gesamtleitung von Wieland Bosse gezündet wurde.

Es war der sechste Serenadenabend, zu dem der ?Förderverein Chormusik an der Lutherkirche? eingeladen hatte. Viele der Förderer betätigen sich auch als aktive Sänger im evangelischen Singkreis dessen Leiter Wieland Bosse ist. Zum Auftakt sang der Chor „Die helle Sonn’ leucht’ jetzt herfür.“ Die fröhliche Melodie des Chorals von Melchior Vulpius bildete den Auftakt einer kleinen „sonnigen“ Liederreihe aus der Zeit der Renaissance.

Das gleißende Sonnenlicht meinte es am frühen Abend aber fast zu gut mit den Zuhörern im voll besetzten Gotteshaus, da wurden die ausgelegten Programmblätter schon einmal als Fächer genutzt. Nach der Klassik ging es jazzig weiter. Mit „Saxophon und Co.“ war der rhythmusstarke Beitrag von Christiane und Michael Gößler sowie Matthias Coenen überschrieben. Musiker und Sängerin jazzten und groovten bei Jazz-Standards wie „Like someone in love“ und machten Lust auf mehr. „Wir kommen in größerer Besetzung zum Jazz-Frühschoppen des Fördervereins im September“, versprach Michael Gößler schon einmal den Fans jazziger Klänge.

Eine ganz andere Tonart schlug der Leiter des katholischen St. Andreas-Chores Neckarhausen, Till Otto, mit einem Brahms-Vortrag an der Remy-Mahler-Orgel an. Solistisch war auch Tim Pollack mit einem ebenso fingerflinken wie furiosem Klavier-Solo musikalisch mit von der Partie.

Im Duo setzten Simone Laschefeski und Wieland Bosse, mit Benedetto Marcellos Sonate für Blockflöte und Orgel ebenfalls einen instrumentalen Glanzpunkt.

Buchstäblich ganz großes Orchester präsentierte dann die Bläserklasse des Lieselotten-Gymnasiums Mannheim, deren musikalischer Leiter ebenfalls Wieland Bosse ist. Der Altarraum füllte sich zusehends mit Notenständern, hinter denen die jungen Bläser Platz nahmen. Nach dem Menuett aus Händels Feuerwerkmusik, einem beliebten Klassiker, ging es poppig weiter. Sogar James Bond ließ musikalisch mit „Skyfall“ grüßen, bevor dann der Beatles-Song „Get back“ als Zugabe soundstark durch die heilige Halle dröhnte.

Glockenreine Stimmen

Fördervereins-Vorsitzender Bernhard Bader kündigte im Anschluss „drei strahlende Sterne über dem Himmel von Neckarhausen“ an. Gemeint war das Knaben-Terzett des Nationaltheaters Mannheim, das in der Besetzung mit Fridolin Bosse, Lukas Stadlmüller (beide Sopran) und Johannes Wittmann (Alt), beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Halle als 1. Preisträger ausgezeichnet wurden. Die Zuhörer waren begeistert von den drei Sängerknaben, darunter der Neckarhäuser Fridolin Bosse, die mit ihren wunderschönen glockenreinen Stimmen auch im Gotteshaus triumphierten.

Nachdem der evangelische Singkreis noch einmal musikalisch klassisch präsent war, nahm man auch mit einem „Klassiker“ vom Publikum Abschied. Singkreis und Gastsänger des katholischen Kirchenchors Neckarhausen sangen gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“. Draußen im Kirchgarten verkürzte das Jugendblasorchester „Windstärke 08“ die Zeit bis dahin mit einem tollen Standkonzert.

