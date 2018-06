Kochschule: Entscheidung vertagt

Anzeige

Weil sie mit der Antwort des Landratsamtes noch nicht zufrieden waren, haben die Gemeinderäte in Edingen-Neckarhausen die Entscheidung über eine in Edingen geplante Kochschule vertagt.

Bereits im April war die beantragte Nutzungsänderung für die Erdgeschoss-Räume in der Adalbert-Stifter-Straße im Technischen Ausschuss beraten worden. Um zu klären, ob das Vorhaben in dem Gebiet zulässig ist, hat die Verwaltung inzwischen eine zusätzliche Einschätzung des Landratsamtes eingeholt. Diese lag dem Gemeinderat nun vor, beantwortete nach Ansicht etlicher Räte ihre offenen Fragen jedoch nur zum Teil.

Landratsamt soll nachlegen

So ordne das Landratsamt das Gebiet als reines Wohngebiet ein, ohne dies jedoch plausibel zu begründen. Auch werde nicht dargelegt, warum eine Kochschule wie einzuordnen ist: als Gewerbebetrieb, Gaststätte oder Bildungseinrichtung. Eine Einschätzung, ob dem Antrag unter gewissen Auflagen zugestimmt werden könne, fehle ebenfalls. In unmittelbarer Nachbarschaft werde schließlich bereits seit Jahrzehnten Musikunterricht erteilt, rief Stephan Kraus-Vierling (UBL – FDP/FWV) in Erinnerung.