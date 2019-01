Königlicher Einmarsch durch ein Rosen-Spalier

„Der Prinzessinnenball ist das Highlight zu Ehren unserer Lieblichkeit. Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, um die Halle in einen Ballsaal zu verwandeln“, ließ Kummetstolle-Präsident Marius Ebert wissen. Wer wollte ihm da widersprechen? Der Neckarhäuser Karnevalsverein Kummetstolle (KVK) setzte seinen „Ball der Prinzessin“ glanzvoll in Szene. Nicht nur die Eduard-Schläfer-Halle hatte man hochherrschaftlich herausgeputzt, auch Ihre Hoheit Ann-Katrin I. „von der närrischen Liebe“, bot einen bezaubernden Anblick. Mit ihrer First-Lady können die Karnevalisten wahrlich Staat machen.

Dass man bei den Kummetstollen nicht nur die aktuelle Hoheit, sondern auch die Ex-Prinzessinnen in Ehren hält, zeigte sich beim Einmarsch. Repräsentantinnen vergangener Kampagnen betraten jeweils in Begleitung eines Elferrats den Saal. Dabei stellte sich heraus, dass in den Adern von Kummetstolle-Vorsitzendem Timm Hartwig eine Menge royales Blut fließt. Neben Großmutter Marianne Reichert und Großtante Renate Baumann zählten auch Mama Marion Hartwig und seine Tante Carmen Kick zu den gekrönten Häuptern der Kummetstolle. Mit seiner Verlobten Ann-Katrin Fuchs, mit der ihn nicht nur eine „närrische“ Liebe verbindet, wird die Familien-Tradition fortgesetzt.

Wiener Walzer zur Eröffnung

„Bitte erheben Sie sich zu Ehren unserer Regentin von den Plätzen“, bat der Präsident. Am Arm von Timm Hartwig betrat die charmante Hoheit die Halle. Sie schritt durch ein Spalier von Rosen, das die Gardemädchen bildeten. Ihr Ballkleid war ein Stoff gewordener Traum in Blau, das die zierliche Blondine mit dem Diadem im aufgesteckten Haar buchstäblich adelte.

Nach der Prinzessin begrüßte Marius Ebert ein weiteres „Kummetstolle-Mädel“ aus dem Hause Fuchs. Larissa, die Schwester der Hoheit, war zum Prinzessinnen-Ball eigens aus Schweden angereist, wo sie zwischenzeitlich beruflich und privat verankert ist.

Mit einem Wiener Walzer, dem österreichischen Exportschlager in Sachen taktvollem Auftritt, eröffneten Präsident und Prinzessin wenig später den Ball. Bevor dann die „Twins-Band“ mit Hits und Evergreens zu schwungvolleren Melodien überging. „Kommen Sie auf die Tanzfläche, schwingen Sie das Tanzbein“, musste Marius Ebert nicht lange bitten.

Die strahlenförmig angeordneten Tischreihen ließen den Tänzern genügend Platz, um in Schwung zu kommen. Gleiches galt für die zahlenmäßig gut aufgestellten Tanz-Formationen der Kummetstolle. Als Erstes tanzten die Funkinies als putzige Pinguine an. Die Gruppe wird von der aktuellen Regentin und Vanessa Pfeifer trainiert. „Sehen Sie jetzt das Prunkstück des KVK, unsere Garde“, kündigte Ebert an. Die Formation unter Leitung von Simone Heller und Lavinia Pender begeisterte mit einem zackigen Marschtanz. Ob Spagat, Überschlag oder synchrones Beine-Schwingen, es war – wie auch später beim Schautanz – ein Auftritt der Superklasse.

Seine Gelenkigkeit hatte zuvor schon das Tanzmariechen der Kummetstolle, Tamina Maiwald, unter Beweis gestellt. Die Funken, trainiert von Melanie Schuster, wedelten schließlich noch als kleine Schornsteinfeger über die Bühne. Nach den schwarzen Glücksbringern startete man mit dem Losverkauf für die reichhaltige Tombola. Ein echter Gewinn für den Verein sind auch verdiente Mitglieder. So wurden Kristijan Cukelj und Carsten Schüssler mit dem Verdienstorden ausgezeichnet und der langjährige Elferratspräsident Markus Schläfer zum Ehrenpräsidenten ernannt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019