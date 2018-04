„Koloss“ kommt noch einmal

Anzeige

Ursprünglich war ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen geplant, jetzt sollen es noch zehn sein. Außerdem ist statt eines durchgehenden Baukörpers nunmehr ein zweigeteilter geplant, verbunden durch ein gläsernes Treppenhaus mit Aufzugsschacht. Die Verwaltung kommt in der Sitzungsvorlage zu der Auffassung, dass sich das nun geplante Gebäude „von der Traufhöhe, der Kubatur und der Ausnutzung des Baugrundstücks“ in die Umgebungsbebauung einfügt.

Volumen reduziert

Auf dem knapp 1200 Quadratmeter großen Grundstück sei eine Grundfläche von 470 Quadratmeter zulässig, tatsächlich seien jetzt nur noch knapp 390 Quadratmeter geplant, also 18 Prozent weniger. Die Nutzfläche werde um 200 Quadratmeter (13 Prozent) reduziert, das Volumen um 500 Kubikmeter (7,7 Prozent), heißt es zur Begründung.

Zumindest einer der betroffenen Nachbarn teilt diese Einschätzung allerdings nicht. Höhe und Breite des Baukörpers seien gleich, ebenso die Tiefgaragenzufahrt, heißt es in einem Schreiben von Isabelle und Jörg Hauck vom benachbarten Obstbaubetrieb. Auch bei einer Reduzierung auf zehn Wohnungen ändere sich an der „prekären Verkehrssituation“ nichts wesentlich, schreibt Hauck weiter.

Der Bauamtsleiter der Gemeinde, Horst Göhrig erklärte auf Anfrage des „MM“, bei dem Bauvorhaben handele es sich um eine innerörtliche Nachverdichtung. Die Zahl der Stellplätze in der Tiefgarage liege bei zwei je Wohneinheit. Die Landesbauordnung schreibt nur einen Stellplatz vor. Nun bleibt abzuwarten, wie der Technische Ausschuss die neue Planung beurteilt. Bei der Verabschiedung der Veränderungssperre im Gemeinderat hatten Vertreter aller Fraktionen den alten Entwurf kritisiert, sich aber die Vorlage des neuen vorbehalten. Das ursprüngliche Vorhaben bezeichnete Bürgermeister Simon Michler als „zu massiv“. Stephan Kraus-Vierling von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) sprach wie Michler zuvor im Ausschuss von einem „Koloss“, Michael Bangert (SPD) nannte das Projekt einen Klotz.

Kochschule umstritten

Der Technische Ausschuss tagt am kommenden Donnerstag, 12. April, um 18.30 Uhr im Bürgersaal in Edingen. Weiteres Thema ist dann unter anderem ein Antrag auf Einrichtung einer Kochschule in der Adalbert-Stifter-Straße in Edingen. In dem reinen Wohngebiet hält die Verwaltung dieses Vorhaben für nicht zulässig, unter anderem wegen des zu erwartenden Verkehrs. Der Antragsteller erklärte auf Anfrage des „MM“, dass er die Kochschule nur nebenbei betreibe und maximal zwei Mal pro Woche für sechs bis acht Leute öffnen wolle.

Technischer Ausschuss, Donnerstag, 12. April, 18.30 Uhr.

