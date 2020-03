Kommunale Förderung für Mikrolandwirtschaft fraglich

Mit einer vergleichsweise kurzen Tagesordnung befasst sich der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. März, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Edingen. Trotz des grassierenden Coronavirus wird die Sitzung nicht abgesagt. Man werde aber die Stühle für die Zuschauer mit größerem Abstand aufstellen, sagte Bürgermeister Simon Michler dieser Redaktion.

Nach der Einwohnerfragestunde geht es zunächst um den Neubau der Kita „Neckar-Krotten“ in Edingen. Nachdem die Gründungsmaßnahmen auf dem Gelände in Teilen des Gemeindeparks abgeschlossen sind, sollen dort voraussichtlich im April die eigentlichen Bauarbeiten beginnen. Wenn es bei diesem Zeitplan bleibt, könnte im Juli oder August der Innenausbau beginnen. Die Arbeiten für Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung sollen in der Sitzung vergeben werden.

Die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) will mit einem Antrag ein Projekt zur Mikro-Landwirtschaft unterstützen. Die Verwaltung steht diesem Vorhaben positiv gegenüber, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Der Ansatz der Selbstversorgung sei für die Bürger ein Weg, „die Landwirtschaft selbst zu erleben und sich ganz oder teilweise mit Bio-Produkten aus eigenem Anbau zu versorgen“. Zugleich verweist das Rathaus aber auf ein ähnliches, bereits bestehendes Projekt in der Gemeinde, das Richard Bleil seit 2017 erfolgreich im Gewann Kirchhofpfad betreibt (der „MM“ berichtete mehrfach, www.freizeit-farmer.de). Hier können „Freizeit-Farmer“ kleine Gartenparzellen bewirtschaften, die der Profi zuvor anlegt.

Aus Sicht der Verwaltung sollte deshalb auf die beantragte Anschubfinanzierung zur Erstausstattung in Höhe von 5 000 Euro verzichtet werden. Das wirtschaftliche Risiko sei überschaubar. Außerdem wäre eine Gleichbehandlung gegenüber dem Projekt „Freizeit-Farmer“ oder dem Projekt „NABU-Garten“ nicht gegeben, weil beide weder für die Herstellung noch für den Betrieb finanzielle Unterstützung erhielten. Entsprechend sieht auch der Beschlussvorschlag aus. Denkbar wäre aber die Überlassung gemeindeeigener Flächen zur Erweiterung des Projekts. Zudem könnte die Verwaltung das Projekt begleiten und bei Bedarf durch geeignete Maßnahmen (Werbung auf Homepage o.ä.) unterstützen.

Weiteres Thema der Sitzung ist der Bebauungsplan „Hauptstraße II“ im Ortsteil Neckarhausen (Gelände ehemalige Volksbank Ladenburg). Die Lage gestaltet sich juristisch kompliziert, weil die rückwärtige Bebauung von Grundstücken nicht auf ungeteilte Zustimmung aller Betroffenen stößt. Damit die Erschließung der neuen Wohnungen gesichert ist, soll der Geltungsbereich um einen Zufahrtsweg ergänzt werden. Außerdem muss der geänderte Plan dann erneut öffentlich ausgelegt werden.

Gesangverein will Freifläche

Um das Neubaugebiet „Neckarhausen Nord“ geht es in einem anderen Punkt der Tagesordnung. Der Gesangverein Neckarhausen 1859/1897 besitzt in der Neckarstraße gemeinsam mit dem Kleintierzuchtverein 1932 Neckarhausen ein Vereinsgebäude (Kleintierhof), das auf einem Erbbaugrundstück der Gemeinde liegt. Nachdem das Pachtverhältnis zwischen der Gemeinde und den Kleintierzüchtern beendet wurde, ist mittlerweile auch die Zuchtanlage geräumt worden. Der Gesangverein Neckarhausen 1859/1897 will das Heim in alleiniger Regier übernehmen und sein ehemaliges Germania-Vereinsheim an die KV Kummetstolle verkaufen.

Voraussetzung dafür ist, dass der Kleintierhof dauerhaft erhalten bleibt. Außerdem wollen die Sänger die angrenzende Freifläche (ehemalige Pergola) anpachten, die früher dem Kleintierzuchtverein Neckarhausen als Veranstaltungsgelände diente. Aus Sicht der Verwaltung kann die unentgeltliche Verpachtung der Freifläche erfolgen, da es sich „durch die vorhandene Einfriedigung und Befestigung der Fläche bereits um eine logische Abgrenzung zur späteren Wohnbebauung handelt“. Durch die Wohnbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft wären ohnehin Abstandsflächen zum Vereinsgebäude einzuhalten, um ein zu dichtes Heranrücken der Wohnbebauung an das Vereinsgebäude zu vermeiden, heißt es in der Vorlage.

