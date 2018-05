Kommune zeigt mit dem grünen Finger

Anzeige

Wird in der Gemeinde zuviel abgeholzt? Diesem Eindruck tritt die Verwaltung energisch entgegen. In einem eigens einberufenen Pressegespräch legten Bürgermeister Simon Michler und seine Mitarbeiter im Detail dar, was in den vergangenen Wochen und Monaten alles gepflanz worden ist.

„Die Pflanzungen vor dem Schloss Neckarhausen und dem Rathaus Edingen berücksichtigen die französischen Landesfarben (blau, weiß, rot) beim Partnerschaftsjubiläum mit der Partnergemeinde Plouguerneau“, erläuterte Michler. Zu den Schwerpunkten zählen ein kaum genutzter Gehweg in den Kappesgärten. Hier wurden Bäume und Sträucher gepflanzt und Blühstreifen angelegt.

Entlang der Seckenheimer Straße mussten laut Bürgermeister nicht mehr vitale Ahornbäume ausgetauscht werden. Auch an der Brückenauffahrt, in den Wingertsäckern, im Schlosspark sowie bei der Sozialunterkunft in der Mannheimer Straße werden Bäume und verschiedene Sträucher gepflanzt und ein Blühstreifen angelegt. Am Neckarufer wurden Erlen und Weiden nachgepflanzt. Unterhalb der Kuhgasse wurde bereits im vergangenen Jahr eine Blühmischung eingesät, wie die Umweltbeauftragte Vivien Reinhard und der für die Grünanlagen verantwortliche Bauamtsmitarbiter Herbert Stein erläuterten.