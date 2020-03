Konzert beschließt Festwoche

„Der Zuspruch hätte etwas größer sein dürfen, vielleicht hat uns ja auch der Coronavirus ein wenig ausgebremst“, gestand JUZ-Chef Werner Kaiser zum Abschluss der Festwoche aus Anlass des 45-jährigen Bestehens des Jugendzentrums (JUZ 13). Der Aufwand habe sich jedoch gelohnt, die Veranstaltungen seien mit Ausnahme des Billard-Turniers auf Interesse gestoßen. „Es waren immer ein paar Leute da, die sich für die Angebote interessiert haben“, betonte Kaiser. Absoluter Höhepunkt sei das Konzert mit den Bands „Colorjet“ und „Secret Shelter“ am Samstagabend gewesen.

„Die Musik und die Stimmung waren echt gut“, freute sich der JUZ-Leiter. Etwa 50 Zuhörer seien gekommen. Gleich zu Beginn der Festwoche haute man beim schon legendären Musik-Workshop mit „Stips“ ebenfalls kräftig auf die Pauke, respektive auf das Schlagzeug. „Unter den sechs Teilnehmern waren drei Kids, die zum ersten Mal beim Workshop dabei waren, das war eine gute Sache“, betonte Kaiser. Ziel eines solchen Angebots sei es, zu lernen, wie man einen Song „anpackt“ und umsetzt, ließ der Leiter des Workshops, Stephan Kraus-Vierling, wissen.

Mehr Besucher erhofft

Mangels Zuspruch musste das Billard-Turnier abgesagt werden, während das PlayStation-Zockerturnier ausgetragen werden konnte. In Zusammenarbeit mit der örtlichen VHS hatte man außerdem einen Kinoabend organisiert, bei dem sich das Interesse allerdings in Grenzen hielt. Ein paar Besucher mehr hatte man sich auch beim „Tag der offenen Tür“ am vergangenen Sonntag erhofft. „Wichtig sind die Leute, die da sind – und nicht jene, die nicht da sind“, lautete Kaisers Devise.

Und die Gäste, die gekommen waren, hatten ihren Spaß. Das lag nicht zuletzt an der Clownin „Lakritze“. Die Heddesheimerin versteht ihr Handwerk und brachte die Besucher zum Lachen. „Sie hat einen tollen Job gemacht“, lobte der JUZ-Leiter Lakritzes Einsatz an der Spaßfront. Der umtriebige JUZ-Chef agierte derweil als „Hansdampf in allen Gassen“. „Ich powere bei solchen Anlässen und bin ein richtiger Adrenalin-Junkie“, verriet er schmunzelnd. Unterstützt wurde er bei der Durchführung der Festwoche von seinem JUZ-Kollegen Arne Heider, dem JUZ-Jugendrat, Mitgliedern des Jugendgemeinderats (JGR) sowie dem Förderverein FOEN und dem Bauhof der Gemeinde. Der kommunalpolitische Nachwuchs hatte buchstäblich etwas auf der Pfanne. „Wir haben Hamburger, auch in fleischloser Form angeboten sowie für selbst gebackenen Kuchen gesorgt. Leider verlief das Geschäft ein wenig schleppend, wir hatten uns eine größere Resonanz erhofft“, ließ JGR-Vorsitzende Finja Kettner verlauten.

Während der JGR im kleinen Verpflegungszelt vor der Tür des Jugendzentrums aktiv war, sorgte drinnen die Band „Colorjet“ für den musikalischen Nachschlag. Bevor die Band in der Besetzung mit Timo Sanzol-Rieth, Phillip Schaefer, Joscha Morgenthaler und Marvin Schilling so richtig loslegte, konnten auch andere ein musikalisches Gastspiel auf der offenen Bühne geben. „Ich bin extra wegen Timo und der Band gekommen“, verriet Franka Welack. Die junge Dame hatte für den musikalischen Einstand ihre Ukulele mitgebracht. Ein munteres Liedel fiedelte ebenso FÖEN-Chef Walter Heilmann auf der Geige. Neben dem Streichinstrument entlockte er auch seiner Mundharmonika die passende Tonart. Nicht nur aktuelle JUZ-Aktive, auch Ehemalige schauten während der Festwoche an ihrer früheren „Wirkungsstätte“ vorbei. Viele von ihnen waren Werner Kaiser noch persönlich bekannt, schließlich leitet der Jugendsozialarbeiter schon seit rund 32 Jahren die Einrichtung und zählt damit fast schon ein wenig zum „lebenden Inventar“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020