Kreuzwegandacht am Rangierbahnhof

Zu einer Kreuzwegandacht im Dossenwald sind morgen, Dienstag, 26. März, alle Frauen eingeladen. Der ökumenische Kreuzweg auf dem Mannheimer Kalvarienberg, einer Anhöhe am Hallenweg beim Pfingstberg, wurde 2016 eingeweiht und ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist ein leicht ansteigender Spazierweg. Der geplante Aufenthalt dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor der Kirche St. Bruder Klaus in Edingen Gemeinsam geht es mit eigenen Auto in den Dossenwald. Bitte bei Patricia Rendant unter Telefon 06203/8 40 48 62 anmelden und mitteilen, wer mit seinem Auto fahren kann. Anschließend ist Gelegenheit zum Gespräch bei einer Tasse Kaffee. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019