Kuchenverkauf bringt Geld für den Naturschutz

Mag der Betrag mit 246 Euro auch vergleichsweise klein sein, für den Naturschutzbund (NABU) Edingen-Neckarhausen ist es trotzdem eine große Spende. „Bei uns kommen die Großspenden nicht von Firmen oder vermögenden Einzelpersonen, sondern von den jüngsten Naturfreunden“, freut sich Vorsitzender Stefan Brendel.

Am vergangenen Samstag übergaben die Schüler der Klasse 3/4 f der Pestalozzischule Edingen im Rahmen ihres Klassenfestes die stattliche Summe von 246 Euro an die örtliche NABU-Gruppe. Das Geld war der Erlös eines Kuchenverkaufs, den die Kinder an ihrer Schule organisiert hatten. Dafür hatten sie komplett in Eigenregie Kuchen und Muffins gebacken, Plakate gestaltet, die auf den guten Zweck der Aktion hinwiesen. So konnten sie nahezu alle ihre Mitschüler zum Kuchenkauf animieren.

Eine Abstimmung in der Klasse hatte zuvor ergeben, dass der gesamte Erlös dem NABU zukommen soll. Also nahmen Stefan und Eileen Brendel am Samstag ein prall gefülltes Spendenschwein entgegen. Die jungen Wohltäter machten aber auch deutlich, was sie für ihre Unterstützung erwarten: Der NABU solle weiter dafür sorgen, dass die natürlichen Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Ort erhalten bleiben.