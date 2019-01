Kulturelle Bereicherung

Konzerte im Schloss sind kulturelle Leckerbissen. © Wiggert

Neben Kursen in den Bereichen Sprachen, Gesundheit und Fitness sowie Kreativwerkstatt leistet die Volkshochschule (VHS) in Edingen-Neckarhausen auch einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in der Gemeinde. So gibt es regelmäßig Vorträge und Konzerte im Schloss. „Wir sind die einzige Gemeinde mit so einem Schloss“, schwärmt der Leiter Hermann Ungerer Henriquez. Dank der Konzerte mit Künstlern von internationalem Rang werde die Gemeinde auch weit über ihre Grenzen hinaus wahrgenommen.

Allerdings sind die Besucherzahlen überschaubar. Immerhin 6000 Euro pro Jahr gibt die Gemeinde für Künstlergagen aus. „Wir haben die Zahl der Konzerte schon halbiert“, sagte Kämmerer Manfred Kettner bei der Etatberatung im Verwaltungsausschuss, als dieser Posten zur Sprache kam. Eigentlich sollten die Einnahmen aus Eintrittsgeldern die Kosten decken. Solche Veranstaltungen seien nicht immer kostendeckend möglich, argumentiert Hermann Ungerer Henriquez und mahnt: „Wenn wir hier sparen, werden wir kulturell verarmen.“ Gut möglich, dass er das demnächst im Gemeinderat vortragen kann. Dorthin soll er nämlich auf Vorschlag von Dietrich Herold (UBL) eingeladen werden. hje

