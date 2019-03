Kulturen friedlich und fröhlich vereint

„Wir hatten einen tollen Auftakt in der Pestalozzihalle. Die Leute kommen früher, bleiben länger , und das Publikum wird immer gemischter“, stellte Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser als Hauptorganisator und Moderator beim jüngsten „Fest der KulturEN“ zufrieden fest. Trotz des regnerischen Wetters und des Ausfalls von zwei Programmbeiträgen herrschte auf der Bühne, in der Halle und drumherum gute Stimmung. „Gemeinsam friedlich leben“, lautete das Motto des völkerverbindenden Klassikers, der bereits in der 12. Auflage gefeiert wurde, und dessen Reinerlös dem Sozialfonds der Gemeinde zugutekommt.

„Die Organisation klappt reibungslos, wir sind ein eingespieltes Team, das auch bei anderen Veranstaltungen gut zusammenarbeitet“, ließ Kaiser wissen. Ebenso bunt und international wie das Banner mit Weltkugel und Landesflaggen war auch das kommunale Fest selbst. „Diese Vielfalt zeichnet Edingen-Neckarhausen aus und ist beim Fest der Kulturen besonders spür- und sichtbar“, lobte Gemeinderat Thomas Hoffmann. Bürgermeister Simon Michler, Schirmherr der Veranstaltung, würdigte ebenfalls die Gemeinsamkeit all derer, die zum guten Gelingen beitragen.

Kulinarische Vielfalt

„Wir haben viele Leckereien aufgetischt. Unser Kuchenbüffet und die türkischen Spezialitäten kommen bestens an“, freute sich Naime von der islamischen Gemeinde. Bei den KIEN-Aktivisten um Michael Huber waren die gesponserten Pizzen örtlicher Anbieter begehrt. Auch der Jugendgemeinderat hatte mit seiner Waffelbäckerei einen „heißen Renner“ auf Lager. „Das Geschäft floriert“, ließ Jugendgemeinderätin Finja Kettner wissen. Mit einem Informations- und Getränkestand war ebenso die IG Partnerschaft vertreten. Die Partnerschaftsfreunde informierten über Sprachaufenthalte und Jugendbegegnungen. Das Bündnis für Flüchtlingshilfe teilte sich seinen Stand mit dem DRK-Kreisverband Mannheim. „Dort kommt der Bär“, zeigte Gemeinderat Dietrich Herold auf „Henry“ im pelzigen Gewand, der Traubenzucker und DRK-Fähnchen verteilte.

Zur Stammbelegschaft beim Fest der Kulturen zählt inzwischen auch der Jugendtreff Friedrichsfeld. Dessen Leiter Thomas Lehr war mit dem Spielmobil und seinem reichen Innenleben an Freizeitspaß angereist. Zum Einsatz an der Spaßfront war Polizei-Oberkommissar Alexander Meier vom Polizeiposten Edingen-Neckarhausen auf dem Schulhof vertreten. „Ich komme immer gerne, wenn Werner Kaiser mich ruft“, bemerkte der „Freund und Helfer“.

In der Pestalozzihalle nahm die Tanz-AG der Graf-von-Oberndorff-Schule die Besucher derweil mit auf eine „tänzerische Weltreise“. Während „Ali Ungan & Freunde“ von der Orientalischen Musikakademie Mannheim musikalisch in die Welt des Orients entführten, taten dies die Mädchen der örtlichen islamischen Gemeinde mit Folklore-Tänzen in türkischer Tracht. Den Hüftschwung raus hatten „Maleika & Marleen“, die den bauchfreien orientalischen Tanzstil pflegen. Mit französischen Chansons, gesungen und gespielt von Susanne und Roland Surblys, ging es weiter, bevor dann Stips Kraus-Vierling und die Juz-Band „Thousand Names“ mit Rock-Klassikern den Ton angaben und die letzten verbliebenen Besucher von den Hockern rissen. Die Catering-Firma „Kuneo“ bereicherte mit Pommes, Pasta und Popcorn das kulinarische Angebot.

