Kummetstolle feiern Oktoberfest

Am Samstag, 21. September, feiert die Karnevalsvereinigung Kummetstolle in Neckarhausen bereits zum dritten Mal ihr Oktoberfest. Das große Festzelt steht wie in den Vorjahren auf dem Parkplatz am Freizeitbad. Das Zelt öffnet ab 17 Uhr mit einem lockeren „Warm-Up“ mit heißer DJ-Musik und kühlem Festbier. Ab 19 Uhr heißt es dann Bühne frei für die Partyband Frontal. Festende wird gegen 23.30 Uhr sein. Wie die Veranstalter mitteilen, wird die Fähre dieses Jahr nach Festende leider nicht übersetzen. „Aufgrund der wenigen Parkmöglichkeiten sollten Besucher daher am besten zu Fuß oder mit dem Rad kommen“, empfehlen die Kummetstolle. Wer keine Karte für das Fest hat, geht übrigens leer aus: Die Veranstaltung ist seit Wochen ausverkauft hje

