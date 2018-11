Kunsthandwerk und Kulinarik

„Ein Markt wie dieser hat in Edingen-Neckarhausen in der Vorweihnachtszeit gefehlt“, waren sich die Besucher bei seiner Premiere einig. Entsprechend groß war der Zulauf beim „Markt in St. Michael“, vor zwei Jahren. „Weil er so gut angenommen wurde, wollen wir in diesem Jahr am 24. und 25. November am gleichen Ort erneut zu diesem vorweihnachtlichen Event einladen“, lassen die „Bürger in Aktion“ wissen. Die engagierte Gruppe die gerne Kunst und (Ess)-Kultur pflegt, zählt zu den Aktiv-Posten in der Gemeinde.

Diese „Bürger-Initiative“ hat sich 2015 aus Anlass des Doppel-Jubiläums 1250 Jahre Edingen und 40 Jahre Edingen-Neckarhausen formiert. Sie ist längst zu einem festen Begriff geworden und hat sich zwischenzeitlich unter dem Dach der Lokalen Agenda etabliert. Die Weinmesse im Neckarhäuser Schloss zählt ebenso zu ihren „Erfindungen“ wie der kulinarische Kerwe-Treff im Edinger Schlössel oder jetzt der „Markt in St. Michael“, dem ehemaligen Gotteshaus der katholischen Kirchengemeinde Neckarhausen.

„Wir lieben nun mal die schönen Lokalitäten für unsere Veranstaltungen, darunter machen wir es nicht“, scherzte Elisabeth Grasberger. Neben ihr zählen Jutta Ullrich und Heidrun Lang-König zum Organisations-Team des St. Michael-Marktes. „Wir sind selbst oft auf Ausstellungen und verfügen daher über die nötigen Kontakte zu Kunsthandwerkern, die ihre Kunst zumeist auch als professionelles Handwerk ausüben“, lässt Heidrun Lang-König wissen. Sie ist die Fachfrau in Sachen Filz und wird ein breites Angebot an gefilzten Objekten präsentieren, während Schneidermeisterin Elisabeth Grasberger mit hochwertiger Damenoberbekleidung vertreten ist.

Elvira Ruf zählt indes mehr zu den Hobby-Kreativen. Sie ist eine wahre Pralinen-Künstlerin und verwendet gerne auch rote und grüne Schokolade für ihre gehaltvollen Kreationen. Ähnlich verhält es sich mit einem Gin-Anbieter, der in Sachen Geschmack ebenfalls kreativ aktiv ist. Ferner werden an den Ständen Skulpturen, Keramik, Floristik, Schmuck, Ledertaschen, Hüte und viele weitere Accessoires angeboten. Außerdem sind junge Produkt-Designer vertreten, die einen Einblick in ihr kreatives Schaffen geben.

„Wir haben knapp 20 Aussteller, da ist Abwechslung garantiert“, ist Elisabeth Grasberger überzeugt. Die meisten Anbieter waren übrigens schon bei der Premiere vor zwei Jahren dabei. „Räumlichkeit, Zuspruch und Konzept haben ihnen gefallen, so dass sie gerne wiederkommen“, lässt Jutta Ullrich wissen. Auf der Empore stellt die Mannheimer Papierkünstlerin Jutta Steudle zudem ihre filigranen Objekte aus.

Erlös geht an die Gemeinde

Klar, dass bei den „Bürgern in Aktion“ neben der Kunst auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt. „Ein Markt ohne die Küche wäre nur ein halber Markt“, ist Hermann Rommel überzeugt. Der Mann für den guten Geschmack hat sich zusammen mit seiner Kochbrigade einige Leckereien einfallen lassen. So wird es ein Gericht mit drei Knödel-Varianten (Speck, Spinat und Käse) geben. Ferner stehen Wolfsbarsch-Filet und Wildschwein-Frikadellen mit Kartoffelsalat auf der Speisekarte. Zudem will man sonntags Wildschwein-Ragout mit Spätzle anbieten. Der gesamte Markt wird ehrenamtlich gestemmt und der Reinerlös kommt der Gemeinde zugute. fer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018