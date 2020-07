Kunstrasen und Wasser

Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit einer Reihe von Themen befasst. Um die Corona-bedingten Abstandsregeln einhalten zu können, tagte das Gremium abermals in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen.

Gewerbegebiet: Die Beratung des Bebauungsplans „HLZ und Gewerbe – In den Milben“ ist auf Antrag der UBL-Fraktion vertagt worden. Man habe noch Klärungsbedarf, sagte deren Sprecher Klaus Merkle. Eine Frage ist unterdessen geklärt, wie Bürgermeister Simon Michler mitteilt. Die Naturschutzbehörde hat keine Einwände gegen eine Ansiedlung der Hundesportvereine am Sport- und Freizeitzentrum. Damit könnte im Gewerbegebiet deutlich mehr Platz für örtliche Betriebe geschaffen werden.

Trinkwasserversorgung: Um die Versorgung mit Trinkwasser dauerhaft zu sichern, will die Gemeinde eine Anbindung an das Mannheimer Netz herstellen, als Notfalloption. Die dafür erforderliche Druckerhöhungsanlage in einem kleinen Gebäude mit begrüntem Flachdach dafür soll auf der Grünanlage Platanenstraße in Neu-Edingen entstehen. Die Kosten liegen bei rund 600 000 Euro.

Jugendgemeinderat: Der Jugendgemeinderat kann sich künftig an Sitzungen des Gemeinderates beteiligen und sich auch selbst zu Wort melden. Eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung hat der Gemeinderat auf Antrag der Linken einstimmig beschlossen.

Ortskernsanierung: 2016 ist bereits das sanierte Schloss eingeweiht worden, vier Jahre später liegt nun auch der Abschlussbericht der Ortskernsanierung in Neckarhausen vor. Der Förderrahmen lag bei insgesamt 2,8 Millionen Euro, die zugesagten Finanzhilfen von Bund und Land beliefen sich auf knapp 1,7 Millionen Euro.

Kunstrasen: Der Auftrag für den Bau eines Kunstrasenplatzes im Sport- und Freizeitzentrum ist vergeben. Die Firma Becker aus Zuzenhausen wird den Belag des Modells „Liga Turf Motion“ für rund 650 000 Euro einbauen, knapp 180 000 Euro weniger als kalkuliert. Der Platz soll im Sommer entstehen und im September in Betrieb genommen werden. hje

