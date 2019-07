Kupfer gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich unbefugt Zugang zu einem umzäunten Gelände einer Edinger Recyclinganlage in der Straße „In den Milben“ verschafft, hebelten zwei Container auf und entwendeten daraus diverse Arbeitsgeräte, wie Motorsäge, Bohrmaschine, Werkzeuge sowie etwa 20 Kilogramm Kupfer im Gesamtwert von rund 1000 Euro.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah die Tat in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Der Schaden an den Containern ist eher gering.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, Telefonnummer 06203/89 20 29, oder dem Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer 06203/9 30 50, in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019