Kurse zur Selbstverteidigung

Der Turnverein Neckarhausen bietet einen Wochenendworkshop in Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen an. Wegen der Corona-Auflagen können sich nur feste Trainingspaare anmelden, die auch im Alltag in einem Haushalt leben oder regelmäßig zusammen sind, zum Beispiel Mutter und Tochter, Schwestern, Lebensgemeinschaften oder beste Freundinnen (ab einem Alter von 13 Jahren).

Der Workshop findet am Samstag 7. November (14 bis 17 Uhr) und am Sonntag, 8. November (9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr) statt. Die Teilnahme kostet pro Paar 50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Paare begrenzt, eine Anmeldung bis 23. Oktober erforderlich. Weitere Informationen bei Horst Gropp, Telefon 0152/08 78 98 84 oder nach E-Mail an horstgropp@gmx.de. red

