Lärmaktionsplan soll Geschwindigkeit drosseln

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen treibt zwei ihrer Bebauungsplanverfahren voran. In der Sitzung heute Abend um 19 Uhr soll der Gemeinderat die Entwürfe für das Areal Edingen Südwest (alte Tennisplätze) beschließen und damit die erneute Offenlage einleiten. Der Plan für das Kultur- und Sportzentrum (Teiländerung 1) kann bereits als Satzung beschlossen werden, der letzte Schritt vor dem Inkrafttreten.

Bei den Tennisplätzen geht es um den Bau von vier Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 24 Wohneinheiten und einer großen Tiefgarage. Dass deren Ein- und Ausfahrten in beide Richtungen (Vogelskorb und Hundertmorgen) erfolgt, ist nach Angaben der Verwaltung mit Mehrkosten von rund 130 000 Euro verbunden. Umgerechnet sind das etwa 5400 Euro je Wohnung. Der Bebauungsplan für das Kultur- und Sportzentrum soll es ermöglichen, langfristig Wohnraum im Eigentum der Gemeinde zu schaffen. Hier steht bereits die Wohnanlage am Nussbaum, die derzeit vor allem der Unterbringung von Geflüchteten dient. Der Bebauungsplan würde den Bau weiterer Wohnungen an diesem Standort entlang der Mannheimer Straße erlauben.

Einen Bericht über die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde gibt die Leiterin der von Bürgermeister Simon Michler neu geschaffenen Stabsstelle, Carola Koch, ab. Dies sei bereits Anfang des Jahres geplant gewesen, aufgrund der umfangreichen Tagesordnungen aber verschoben worden, erläuterte Michler dem „MM“. Auf einen solchen Bericht zielte auch ein Antrag der UBL ab, den sie im März einreichte.

Weitere Themen der Sitzung sind mehrere private Bauanträge, über- und außerplanmäßige Ausgaben und die Überlassung des Schlossparks Neckarhausen für kulturelle Veranstaltungen. Schließlich geht es um die Fortschreibung des Lärmaktionsplans, von der sich die Gemeinde zusätzliche Temporeduzierungen im Ort erhofft. Mit dem Plan sind Kosten von knapp 4000 Euro verbunden.

Bürger können sich gleich zu Beginn der Sitzung in der Fragestunde zu Wort melden. Bekanntgaben und Anfragen aus dem Gemeinderat stehen am Ende der Tagesordnung. hje

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019