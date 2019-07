Laien treffen ins Schwarze

„Nachdem am ersten Veranstaltungstag das Ganze etwas schleppend angelaufen war, hatten wir am zweiten Tag reichlich Zuspruch“, freute sich Eberhard Netzer. Der Oberschützenmeister der Schützengesellschaft (SG) Neckarhausen zog eine positive Bilanz der Ortsmeisterschaften für Laienschützen. Mit 94 Teilnehmern zielten knapp 20 mehr als im Vorjahr über Kimme und Korn. Inzwischen zählt das Jedermannschießen mit dem aufgelegten Luftgewehr zu den beliebten Aktivitäten jenseits des Schlemmermarathons bei „Rund ums Schloss“.

Besonders stark vertreten war wieder die IG Partnerschaft. Hier schossen auch bretonische „Gastarbeiter“ mit, die aktuell als Ferienjobber in der Gemeinde aktiv sind. „Die Jugendlichen kennen den Schießsport in ihrer bretonischen Heimat eher weniger, für sie ist es daher etwas Tolles, mal auf dem Schießstand zu stehen und möglichst ins Schwarze zu treffen“, erklärte IGP-Vorsitzende Barbara Rumer. Auch die Kummetstolle-Karnevalisten zählen zu den Stammgästen bei den Ortsmeisterschaften. Das Gleiche gilt für die Feuerwehr, die mit einem Team namens „Firekitchen“ vertreten war. Das Trio entfloh kurzzeitig der „Feuerküche“ in der Dampfnudel-Bräterei. Vogelfreunde, Turner, Jugendzentrum (Juz), Sportkegelclub und der evangelischen Kirchengemeinderat schickten sich ebenfalls an, im Team den symbolischen Vogel abzuschießen. Außerdem hatten sich Freunde und Verwandte zu Dreier-Teams formiert, die dann beispielsweise unter „Decknamen“ wie die „Wilden Hühner“ oder „Crazy Family“ antraten.

Auf der elektronischen Anlage im Schlossflügel konnte gleichzeitig an vier Schießständen geschossen werden. Jugendleiter Marco Holderbach, Heiko Siebig und weitere Aktive gaben eine kurze Einweisung im richtigen Umgang mit dem Luftgewehr, während Internetbeauftragter Martin Zimmer die Auswertung im Blick hatte. Fürs leibliche Wohl von Aktiven und Anhang hatte der stellvertretende Vorsitzende der SG, Roland Müller, gesorgt. Während die Teilnehmer im Einzel ganz individuell antraten, hatten sich die Mannschaften mit jeweils drei Teilnehmern zumeist schon im Vorfeld formiert.

Fünf Schuss auf Glücksscheibe

In der Endabrechnung kamen alle gleichermaßen in die Wertung beim Kampf um den Ortsmeister-Titel in den Kategorien Damen, Herren, Jugend und Schüler. Das mit der Startgebühr erlangte „Starterpaket“ beinhaltete pro Teilnehmer neben der Serie auf die Wettkampfscheibe auch fünf Schuss auf die verdeckte Glücksscheibe. War bei der Vergabe der Ortsmeister-Titel Zielgenauigkeit gefragt, zählten beim Preisschießen buchstäblich die Glückstreffer. „Jetzt gucken wir mal, wer Glück gehabt hat“, sagte der Oberschützenmeister mit Blick auf den gut gefüllten „Preis-Tisch“ bei der Siegerehrung. Zuvor wurden die jeweiligen Ortsmeister und Platzierten in den Einzelwettbewerben mit Urkunden und Medaillen ausgezeichnet. Die siegreichen Teams konnten einen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. fer

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019