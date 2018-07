Laienschützen stellen Treffsicherheit unter Beweis

Anzeige

„99 Teilnehmer, das ist doch ein supergutes Ergebnis“, freute sich der erste Schießleiter der Schützengesellschaft (SG) Tell Edingen, Bernd Fischer. Zumal der morgendliche Start bei der Ortsmeisterschaft für Laienschützen eher schleppend verlaufen sei und es am frühen Nachmittag ebenfalls einen Durchhänger gegeben habe. Zum Glück kann die SG auf zielsichere Stammgäste auf dem Schießstand zählen. Zu Letzteren zählen die Edinger Landfrauen, die bereits mehrmals den Titel im Mannschaftswettbewerb errungen haben sowie die Schöfer-Family, die als „die 3 Sheperds“ an den Start ging.

Oberschützenmeister Stefan Wetzel hieß die Besucher zur Siegerehrung im vollbesetzten Schützenhaus willkommen. Nur wer persönlich anwesend war konnte Urkunden und Medaillen entgegen nehmen sowie einer der Preise gewinnen, die beim Treffer auf die Glücksscheibe erzielt wurden. Der Oberschützenmeister dankte der örtlichen Geschäftswelt die eine üppige Auswahl an Gewinnen gestiftet hatte. „Unterstützen Sie die Geschäfte am Ort auch mit ihrem Einkauf, das erspart weite Wege“, konstatierte Wetzel. Sein Dank galt ferner den Helfern aus den eigenen Reihen, die für einen reibungslosen Ablauf der Ortsmeisterschaften gesorgt hatten.

Sieger der Ortsmeisterschaften Jugend: 1. Mara Dittrich (55 Ringe), 2. Florian Knigge (53), Franziska Wetzel (52). Damen: 1. Katharina Schmidt (89), 2. Martina Bohl- Hafenstein (86), 3. Dora Koch (85) Seite 2 Männer: 1.Martin Horchheimer (108 Ringe), 2.Tobi Freitag (103), 3. Lukas Schöfer (102). Mannschaftswettbewerbe Damen: 1. Landfrauen I. mit Jutta Vierling, Andrea Koch, Steffi Würsch (215). Herren: 1. „3 Sheperds“ mit Matthias, Lukas und Thomas Schöfer (276). Mixed: „Die Löwen“ mit Ninos Somo, Jutta Neuwirth, Alan Kheyo (247). Jugend: „Junioren Edinger Kälble“ mit Franziska Wetzel, Sara Wirtz, Lydia Wessely (127) fer

Jugendliche als Aktivposten

Das galt nicht nur für den Schießstand, sondern auch für die Küche. Mit heißer Wurst, Pommes und Wurstsalat hielt man die Laienschützen samt Anhang bei Kräften. Am Nachmittag verwaltete die Schützenjugend eine Kaffeebar samt gut bestückter Kuchentheke für die aus Vereinskreisen reichlich Selbst gebackenes beigesteuert wurde. „Engagierte Jugendliche sind immer ein Aktivposten für einen Verein“, betonte Bernd Fischer. Als Schießleiter war sein Part auf dem Schießstand. Den Laienschützen wurde dort der richtige Umgang mit dem Luftgewehr erklärt. „Wir wollen den Leuten zeigen, dass Schießsport ein richtiger Sport ist, der Konzentration und Kondition verlangt“, bemerkte Fischer.