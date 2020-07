Land fördert Kita-Neubau im Park

Gute Nachricht für die Gemeinde Edingen-Neckarhausen: Sie erhält 1,1 Millionen Euro für den Neubau der Kita Neckar-Krotten aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg. Von der entsprechenden Nachricht des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe zeigte sich Kämmerer Manfred Kettner auf Nachfrage dieser Redaktion „angenehm überrascht“. Im Haushaltsplan 2020 und in der Finanzplanung für 2021 seien insgesamt 500 000 Euro an Hilfen eingeplant. Beantragt habe die Gemeinde 990 000 Euro. Die Gesamtkosten für den Kita-Neubau im Gemeindepark Edingen belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund 5,5 Millionen Euro. Voraussichtlich Mitte 2021 soll das Gebäude fertig sein.

Was die schöne Überraschung für das Rathaus noch vergrößert: Wie Kettner ausführt, hatte das RP bei Gesprächen im Vorfeld, „wenig Hoffnung auf eine Zuwendung in der beantragten Höhe gemacht“. Argumentiert worden sei, dass sehr viele Gemeinden Anträge auf die Förderung von Kindergartenneubauten gestellt hätten.

Zuständig für die Verteilung der Mittel aus dem Ausgleichsstock sind die Regierungspräsidien. In den Fonds für leistungsschwache Gemeinden fließt Geld aus der Finanzausgleichsmasse – also aus dem Topf, der besonders große Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgleichen soll. Laut RP Karlsruhe fließen derzeit landesweit rund 97 Millionen Euro in den Ausgleichsstock. Dieser Betrag wird auf die vier Regierungsbezirke nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Welche Gemeinde Mittel erhält, entscheiden Verteilungsausschüsse an den Regierungspräsidien.

Auch Hirschberg wird bedacht

Der Ausschuss am RP Karlsruhe hat in seiner ersten Verteilungsrunde im Programmjahr 2020 nach Angabe der Pressestelle Investitionshilfen von rund 12,7 Millionen Euro an 42 Gemeinden verteilt. „Die Förderschwerpunkte liegen mit einem Gesamtbetrag von rund 4,7 Millionen Euro bei Kindergärten, gefolgt von Schulen mit einem Bewilligungsvolumen von rund 3,4 Millionen Euro sowie bei Anträgen aus dem Bereich des Feuerlöschwesens in Höhe von 2,2 Millionen Euro“, wird Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder in der Mitteilung zitiert.

Auf die Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis entfallen demnach knapp 4,2 Millionen Euro der insgesamt verteilten Summe. Neben Edingen-Neckarhausen wird in der Region auch Hirschberg bedacht: Die Bergstraßengemeinde erhält 43 000 Euro für Erneuerung und Umbau des Spielplatzes am Landwehrhagener Platz in Leutershausen (Bericht in dieser Ausgabe).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020