Landfrauen-Chefin im Wettbewerb

Neben dem Geschmack kommt auch die Optik nicht zu kurz, das Auge isst bekanntlich mit. „Bei uns in der Küche ging es schon heiß her. Meine Schwiegertochter Carola ist mir beim Kochen und Zubereiten der Speisen zur Hand gegangen“, verrät Andrea Koch. Dass sie die erste Teilnehmerin an der Kochstaffel aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist, freut sie besonders.

Als der Anruf kam, ob sie an der Reihe mitwirken wolle, habe sie zunächst an einen Scherz oder „an eine Art von versteckter Kamera“ gedacht. Innerhalb der Familie hatte sie zuvor nämlich verlauten lassen, dass sie bei einer solchen Kochsendung auch bestehen könne. Die Produktionsfirma war aber nicht durch familiäre Kontakte, sondern beim Durchforsten der Internet-Seiten der Landfrauenvereine und landwirtschaftlichen Betriebe auf die Landfrauenvorsitzende und den von ihrem Mann Helmut und Sohn Dennis geführten HelDen-Hof gekommen.

Seit 2012 ist Andrea Koch Vorsitzende des Landfrauenvereins Edingens. „Als ich 1994 erstmals an einer Versammlung teilgenommen hatte, wurde ich gleich zur zweiten Vorsitzenden und Schriftführerin gewählt“, erinnert sich die Landfrau im klassischen Sinne. Schließlich lebt sie auf einem Bauernhof und verkauft im eigenen Bauernlädchen Selbsterzeugtes und Regionales. Zwischenzeitlich kommen die meisten Frauen aus anderen Berufen und aus allen sozialen Schichten.

Und der Landfrauenverein wächst und gedeiht. „Als ich 2012 den Verein übernommen hatte, zählte er 46 Mitglieder, aktuell sind es rund 130. Wir wurden schon drei Mal vom Landesverband aufgrund des starken Mitgliederzuwachses ausgezeichnet“, freut sich die Landfrauen-Chefin. Neben einem vielfältigen Programm für Mitglieder und Interessierte bereichert man zudem mit dem Beitrag zum Ferienprogramm und Aktivitäten wie Kerwe-Café und Teilnahme am Adventskalender das Gemeindeleben. Ehemann Helmut begleitet den Chefposten beim örtlichen Obst- Gartenbauverein. „Da bleibt auch nach 35 Ehejahren alles im grünen Bereich, scherzt die Mutter von drei erwachsenen Söhnen und stolze Oma. Die kleine Laila darf bei ihr in der Küche schon ein bissel mit schnippeln, vermutlich besitzt auch sie das Koch’sche Koch-Gen.

