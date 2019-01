Landfrauen fördern Feuerwehrnachwuchs

Mit einer Spende von 600 Euro unterstützen die Edinger Landfrauen die Arbeit der örtlichen Feuerwehr. „Es ist notwendig, Freiwillige zu bekommen und den Nachwuchs zu fördern“, sagte die Vorsitzende Andrea Koch bei der Übergabe der Zuwendung für den Feuerwehr-Nachwuchs. Der Betrag von 600 Euro stammt aus den verschiedenen kulinarisch-kulturellen Aktivitäten der Landfrauen und wurde im Rahmen der Hauptversammlung des Vereins übergeben.

Jugendwart David Heid freute sich über den Spendenbetrag und dankte namens des Kommandos für die noble Geste. Es sei selten, dass ein Verein am Ort die Feuerwehr mit einem solchen Betrag unterstütze. Nachdem die Wehren beider Ortsteile vor kurzem zu einer Einheit verschmolzen, taten es ihnen die beiden Abteilungen der Jugendfeuerwehr einen Tag später gleich.

Seit 50 Jahren steht der Feuerwehr-Nachwuchs in Edingen und Neckarhausen nicht auf dem Schlauch. Aus diesem Anlass findet in diesem Jahr ein Pfingstzeltlager für den Brandschutz-Nachwuchs aus der Region in Edingen-Neckarhausen statt. „Bei solchen Gelegenheiten kann man Geld immer gebrauchen und der Spendenbetrag ist dann auch im Sinne unseres Nachwuchses gut angelegt“, betonte David Heid. fer

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019