Landfrauen lassen die Artenvielfalt aufblühen

Der Landfrauenverein Edingen ist gut aufgestellt und hat seinen Mitgliedern einiges zu bieten. Bei der Hauptversammlung im „Friedrichshof“ blickte Landfrauen-Chefin Andrea Koch auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ihr Rückblick zeigte, dass der Verein aus dem kulturellen Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Neben dem Rück- und Ausblick standen Ehrungen von langjährigen Mitgliedern auf der Tagesordnung.

Rund 60 Frauen und zwei „Landmänner“ nahmen an der Versammlung teil. In ihrem Tätigkeitsbericht erinnerte die Vorsitzende an das umfangreiche Jahrespensum. Dazu zählen Vorträge, Exkursionen, sportliche Aktivitäten, kreatives für Küche und Haus sowie gesunde Ernährung. Buchstäblich etwas auf der Pfanne hatte auch die Landfrauen-Chefin selbst. Als koch- und backfreudige Landfrau war sie bei der beliebten Sendung „Lecker aufs Land“ unter die Fernsehköche gegangen und wurde zur „Dessert-Queen“ gekürt. Zwischenzeitlich kommen die „Frauen vom Land“ aus allen Berufen und sozialen Schichten. Beim abwechslungsreichen Jahresprogramm fühlen sich zudem alle Altersgruppen angesprochen. „Das Interesse an unseren Veranstaltungen war durchweg gegeben und die Rückmeldungen positiv“, freute sich Andrea Koch über die Resonanz. Ferner klinken sich die Landfrauen regelmäßig beim Ferienprogramm der Gemeinde ein und bitten kochbegeistere Buben und Mädchen erst an den Herd und dann zu Tisch.

Mit einer Spende von 500 Euro will der Landfrauen-Verein einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt am Ort leisten. „Die Edinger Landwirte beteiligen sich mit dem Anlegen von Blühstreifen in der Feldflur an der landesweiten Aktion „Baden-Württemberg blüht auf“, erklärte die zweite Vorsitzende Sigrid Butz. Davon profitierten neben zahlreichen Insektenarten auch so manche Feldbewohner. Mit dem Geld könne zwei Jahre lang eine Fläche von 900 Quadratmetern bepflanzt werden, teilte der Vorsitzende des Ortsbauern-Verbandes, Georg Koch, mit.

Aktuell zählt der Landfrauenverein 134 Mitglieder, darunter sieben Männer als fördernde Mitglieder. „Von den Förderern profitieren wir besonders, ihren Mitgliedsbeitrag darf der Verein ganz einbehalten ohne dass Abgaben an die Verbände fällig werden, informierte Kassiererin Andrea Wenske-Bauer über den männlichen „Zugewinn“. Zum Kassenplus, das die Kassiererin verkünden konnte, trugen auch die Einnahmen aus dem Kerwe-Café der Landfrauen bei. Kassenprüferin Birgit Roth bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung.

„Ich bin ganz stolz darauf, dass wir Mitglieder in unseren Reihen haben, die dem Landfrauenverein seit 55 Jahren die Treue halten“, leitete die Vorsitzende zu den Ehrungen über. Gleich fünf Landfrauen wurden für ihre 55-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Es waren dies: Renate Lutz, Elisabeth Koch, Marlene Ding, Gertrud Koch und Margaretha Schneider.

Schriftführerin Steffi Würsch informierte noch über die kommenden Termine. Als nächstes steht am 12. Februar eine Lesung in der Gemeindebücherei mit Gabi Simon vom „Bücherwurm“ an. Unter dem Titel „Innenkabine mit Balkon“ liest sie lustige Geschichten aus der Welt der Kreuzfahrt. Dazu wird ein Kreuzfahrt-Cocktail serviert. Um Anmeldung wird gebeten, auch Nichtmitglieder sind willkommen. fer

